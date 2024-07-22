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Posted Вчера, 09:41

Published Вчера, 09:41

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Ямал вошёл в тройку лидеров ипотечного рейтинга регионов России

22 июля 2024, 09:41
Ямал занимает третью позицию в списке регионов России по развитию жилищного кредитования.

За прошедший год количество жилищных кредитов, выданных жителям округа, составило 42,2 займа на тысячу человек, находящихся в трудоспособном возрасте. Средний объем кредита составил 4,1 миллиона рублей, а уровень просроченной задолженности — 0,19%. Аналитики отмечают, что лидерство региона в данном рейтинге обусловлено факторами демографии и экономики.

Несколько банков Российской Федерации начали повышать процентные ставки по льготным жилищным кредитам для клиентов, которые уже взяли более одного кредита на жилье, пишет ИА «УралПолит.ru», ссылаясь на данные РИА Новости.

В Сбербанке подчеркнули, что организация может увеличить процентную ставку по одному из кредитов до текущего рыночного уровня.

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