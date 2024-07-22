Ямал вошёл в тройку лидеров ипотечного рейтинга регионов России

Несколько банков Российской Федерации начали повышать процентные ставки по льготным жилищным кредитам для клиентов, которые уже взяли более одного кредита на жилье, пишет ИА «УралПолит.ru», ссылаясь на данные РИА Новости.



В Сбербанке подчеркнули, что организация может увеличить процентную ставку по одному из кредитов до текущего рыночного уровня.