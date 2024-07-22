Ямал вошёл в тройку лидеров ипотечного рейтинга регионов России

Posted Вчера, 09:41
Published Вчера, 09:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
За прошедший год количество жилищных кредитов, выданных жителям округа, составило 42,2 займа на тысячу человек, находящихся в трудоспособном возрасте. Средний объем кредита составил 4,1 миллиона рублей, а уровень просроченной задолженности — 0,19%. Аналитики отмечают, что лидерство региона в данном рейтинге обусловлено факторами демографии и экономики.
Несколько банков Российской Федерации начали повышать процентные ставки по льготным жилищным кредитам для клиентов, которые уже взяли более одного кредита на жилье, пишет ИА «УралПолит.ru», ссылаясь на данные РИА Новости.
В Сбербанке подчеркнули, что организация может увеличить процентную ставку по одному из кредитов до текущего рыночного уровня.