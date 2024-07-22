Ювелирный завод Sokolov вырос на продажах на маркетплейсах

Posted Вчера, 12:37
Published Вчера, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
За первые шесть месяцев этого года компания Sokolov увеличила оборот на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 28,1 миллиарда рублей.
Объём розничных продаж вырос на 43% и составил 21,6 миллиарда рублей. Средний чек в рознице увеличился на 10% и достиг 8,1 тысячи рублей. Общее количество чеков увеличилось на 30%, пишет ИА «УралПолит.ru».
Онлайн-продажи, включая продажи через маркетплейсы, выросли на 44% и достигли 9,1 миллиарда рублей, что составляет 32% от общего оборота компании. Большая часть выручки, составляющая 70%, приходится на золотые украшения (19,7 миллиарда рублей, +59%).