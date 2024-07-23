Эдгард Запашный высказался об отправке котов из Татарстана в зону спецоперации

Posted Вчера, 10:25
Published Вчера, 10:25
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как пишет «Ридус», Запашный заявил, что не может точно сказать, насколько это утверждение соответствует действительности или является вымыслом. Однако в зоне СВО действительно много животных, и в большинстве блиндажей, как правило, можно встретить домашних питомцев. Они оказывают значительную поддержку российским солдатам.
Ранее, в ходе республиканского телемарафона «Вступай в армию Победы!», Владимир Малыгин, глава военно-патриотического клуба «Легенда», сообщил, что с осени прошлого года он организует отправку котов и кошек на фронт и скоро в зону СВО отправится еще одна партия домашних животных.