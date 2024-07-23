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Posted Вчера, 10:25

Published Вчера, 10:25

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Эдгард Запашный высказался об отправке котов из Татарстана в зону спецоперации

Эдгард Запашный высказался об отправке котов из Татарстана в зону спецоперации

23 июля 2024, 10:25
Фото: личный архив Эдгарда Запашного
Директор Большого московского цирка и известный дрессировщик Эдгард Запашный высказал мнение об отправке из Татарстана в зону специальной военной операции котов. По его словам, использование домашних животных в зоне СВО не представляет собой ничего предосудительного.

Как пишет «Ридус», Запашный заявил, что не может точно сказать, насколько это утверждение соответствует действительности или является вымыслом. Однако в зоне СВО действительно много животных, и в большинстве блиндажей, как правило, можно встретить домашних питомцев. Они оказывают значительную поддержку российским солдатам.

Ранее, в ходе республиканского телемарафона «Вступай в армию Победы!», Владимир Малыгин, глава военно-патриотического клуба «Легенда», сообщил, что с осени прошлого года он организует отправку котов и кошек на фронт и скоро в зону СВО отправится еще одна партия домашних животных.

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