Эдгард Запашный высказался об отправке котов из Татарстана в зону спецоперации

Как пишет «Ридус», Запашный заявил, что не может точно сказать, насколько это утверждение соответствует действительности или является вымыслом. Однако в зоне СВО действительно много животных, и в большинстве блиндажей, как правило, можно встретить домашних питомцев. Они оказывают значительную поддержку российским солдатам.