Пять знаменитостей, смерть которых, вероятно, инсценировали

Принцесса Диана всегда боялась стать жертвой покушения королевской семьи, которая недолюбливала ее и мечтала от нее избавиться. В результате автокатастрофу с гибелью Дианы многие посчитали хитрым ходом, целью которого было скрыться от общественности. Слухи усилились после недавних новостей о появлении в США пенсионерки, которая внешне копия принцессы Уэльской. Она отказывается от встреч с прессой и ничего о себе не рассказывает.