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Published Сегодня, 20:27

Modified Сегодня, 20:30

Updated Сегодня, 20:30

Пять знаменитостей, смерть которых, вероятно, инсценировали

Пять знаменитостей, смерть которых, вероятно, инсценировали

23 июля 2024, 20:27
Фото: Изображение Midjourney
Пока поклонники страдают из-за утраты кумиров, в обществе циркулируют сплетни о том, что на самом деле многие умершие живы.

Как информирует newia, это утверждение может относиться к целому ряду известных людей.

В истории смерти Майкла Джексона выявили немало нестыковок, к тому же перед тем, как стало известно об уходе Джексона из жизни, у него появилось немало проблем, среди которых банкротство. Поэтому внезапная новость о смерти поп-короля многих навела на мысль, что Джексон просто решил начать новую жизнь. Подозрения усилились после того, как родственники устроили прощание с музыкантом в закрытом гробу.

Кумир молодежи 1990-х Децл не раз делился мечтами сбежать от всех, притворившись умершим. Поэтому сообщение о его неожиданной смерти в возрасте 35 лет положило начало слухам о том, что он просто исполнил свое желание.

Принцесса Диана всегда боялась стать жертвой покушения королевской семьи, которая недолюбливала ее и мечтала от нее избавиться. В результате автокатастрофу с гибелью Дианы многие посчитали хитрым ходом, целью которого было скрыться от общественности. Слухи усилились после недавних новостей о появлении в США пенсионерки, которая внешне копия принцессы Уэльской. Она отказывается от встреч с прессой и ничего о себе не рассказывает.

Тело актера и режиссера Сергея Бодрова до сих пор не найдено и не похоронено после гибели его съемочной группы при схождении ледника в Северной Осетии в начале 2000-х. Некоторые утверждают, что Бодров не умер, а просто скрывается от кредиторов.

Полиция запретила прохожим приближаться к месту автокатастрофы, в которой погибла звезда фильма «Форсаж» Пол Уокер. В итоге поклонники так и не поверили в смерть кумира, решив, что он просто прячется на уединенном острове.

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