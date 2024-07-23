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Posted Вчера, 10:15

Published Вчера, 10:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю днем 24 июля

23 июля 2024, 10:15
В ближайшие дни, 24–25 июля, в Свердловской области и России прогнозируются геомагнитные возмущения, которые могут негативно сказаться на самочувствии некоторых жителей региона.

По данным синоптиков, в среду, 24 июля, ожидаются слабые и умеренные магнитные бури силой 5 и 6 баллов соответственно. Возмущения прогнозируются в период с 10:00 до 22:00.

Утром 25 июля, примерно до 13:00, также ожидаются небольшие геомагнитные возмущения силой 4 балла, пишет ИА «Амител», ссылаясь на данные Gismeteo.

Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм человека до сих пор не доказано наукой, и многие ученые сомневаются в реальности этого воздействия. Тем не менее, специалисты рекомендуют в период геомагнитных возмущений поддерживать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды и избегать вредных привычек.

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