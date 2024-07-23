Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю днем 24 июля

По данным синоптиков, в среду, 24 июля, ожидаются слабые и умеренные магнитные бури силой 5 и 6 баллов соответственно. Возмущения прогнозируются в период с 10:00 до 22:00.



Утром 25 июля, примерно до 13:00, также ожидаются небольшие геомагнитные возмущения силой 4 балла, пишет ИА «Амител», ссылаясь на данные Gismeteo.



Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм человека до сих пор не доказано наукой, и многие ученые сомневаются в реальности этого воздействия. Тем не менее, специалисты рекомендуют в период геомагнитных возмущений поддерживать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды и избегать вредных привычек.