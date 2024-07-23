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Posted 23 июля, 06:00

Published 23 июля, 06:00

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда, который попал в аварию в Коми

СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда, который попал в аварию в Коми

23 июля 2024, 06:00
Фото: СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KMBA3
СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда № 511 Воркута — Новороссийск, который 26 июня 2024 года сошел с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. По состоянию на 15 июля заявлено 66 убытков, по 44 из них уже сделаны выплаты.

Общий объем выплат пассажирам и их родственникам, по предварительной оценке, составит более 7 млн. руб.

Заявления от пассажиров по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика урегулируются в приоритетном порядке, СОГАЗ оказывает содействие в подготовке пакета документов пострадавшим и родственникам погибших.

Пассажиры, оформившие полисы комплексного страхования пассажиров, получают также дополнительные выплаты по страховому событию.

Кроме того, СОГАЗ обеспечит выплату АО «ФПК» за пострадавшие в аварии вагоны подвижного состава. Также страхованием от несчастного случая и ДМС обеспечены все работники компании, пострадавшие во время аварии.

Урегулирование страхового события осуществляется в упрощенном режиме. Для получения выплаты пассажирам достаточно направить заполненное заявление и документы, подтверждающие причиненный вред. Все документы, подтверждающие обстоятельства страхового события СОГАЗ получил напрямую от перевозчика.

СОГАЗ продолжает принимать заявления от пострадавших. Обратиться за страховыми выплатами можно и после завершения лечения.

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