В российском регионе полиция возбудила уголовное дело на мать, душившую ребенка

Как выяснилось, подозреваемая является неработающей, ранее не судимой матерью двоих детей 2020 и 2023 годов рождения. Видео она сделала летом прошлого года после конфликта с сожителем, который ушел из дома. По версии полиции, женщина могла пойти на такой шаг, чтобы повлиять на своего возлюбленного.