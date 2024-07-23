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Posted Вчера, 09:58

Published Вчера, 09:58

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В российском регионе полиция возбудила уголовное дело на мать, душившую ребенка

23 июля 2024, 09:58
Полиция Свердловской области возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы 2002 года рождения, которая на видео душила своего ребенка.

Видеозапись, на которой женщина душит своего ребенка, была обнаружена в интернете в феврале текущего года. Личность подозреваемой была оперативно установлена, ее доставили в дежурную часть и опросили, пишет ИА «УралПолит.ru».

Как выяснилось, подозреваемая является неработающей, ранее не судимой матерью двоих детей 2020 и 2023 годов рождения. Видео она сделала летом прошлого года после конфликта с сожителем, который ушел из дома. По версии полиции, женщина могла пойти на такой шаг, чтобы повлиять на своего возлюбленного.

В отношении женщины возбуждены два уголовных дела — по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 119 УК РФ (угроза убийством). Сейчас она находится под подпиской о невыезде в статусе обвиняемой. Временным опекуном детей до приговора суда назначена их бабушка.

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