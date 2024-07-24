Первый детский эстрадно-джазовый оркестр появится в Екатеринбурге

Кроме музыкальной школы, девелопер восьмого района Екатеринбурга поддерживает развитие учащихся художественной школы, расположенной в квартале «Элевен», и других общеобразовательных учреждений. Так, совсем недавно у молодых художников появились печи для обжига глины в мастерской керамики, а ученики школы №79 с инженерным уклоном, показавшие свои наработки на праздновании 300-летия УрО РАН и удивившие ученых мужей, посетили познавательную экскурсию в столичное Сколково и пермскую робототехническую компанию «Промобот». Кроме того, помощь оказывается и творческим коллективам детских садов. Например, в организации районных конкурсов и фестивалей, а также в участии в общегородских песенных или танцевальных проектах.