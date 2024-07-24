Первый детский эстрадно-джазовый оркестр появится в Екатеринбурге

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Оркестр появится на базе филиала детской школы искусств, заработавшей год назад в Академическом районе Екатеринбурга в жилом квартале «Олимпика» по улице Академика Парина, 33. Музыкальный корпус ДШИ № 6 имени Константина Евгеньевича Архипова был подарен городу в честь его трехсотлетнего юбилея застройщиком АО СЗ «РСГ-Академическое». Всего за 8 месяцев девелопер подготовил проект, провел государственную экспертизу, реконструировал и выполнил отделку учебных и вспомогательных помещений. Именно здесь юные свердловчане могут обучаться эстрадно-джазовому направлению под патронатом легендарного саксофониста Игоря Бутмана.
Помимо отремонтированного помещения, ребята и преподаватели получили музыкальные инструменты, мебель и другое оборудование. Закупку всего необходимого лично контролировал народный артист России Игорь Бутман. Теперь это единственная в стране школа искусств, где эстрадно-джазовое отделение будет работать под эгидой этого музыканта. Для уникального филиала к новому учебному году были приобретены также саксофоны, трубы, флейты, скрипки, контрабасы, ударная установка и тульские гармони.
Филиал школы искусств в Академическом районе называют трамплином в большой мир музыки для каждого ее ученика. Считается, что это учреждение культуры — одно из самых успешных в столице Урала. Педагоги школы хранят традиции отечественного художественного образования, накопленные за долгие годы работы лучшими преподавателями, влюбленными в свое дело.
Кроме музыкальной школы, девелопер восьмого района Екатеринбурга поддерживает развитие учащихся художественной школы, расположенной в квартале «Элевен», и других общеобразовательных учреждений. Так, совсем недавно у молодых художников появились печи для обжига глины в мастерской керамики, а ученики школы №79 с инженерным уклоном, показавшие свои наработки на праздновании 300-летия УрО РАН и удивившие ученых мужей, посетили познавательную экскурсию в столичное Сколково и пермскую робототехническую компанию «Промобот». Кроме того, помощь оказывается и творческим коллективам детских садов. Например, в организации районных конкурсов и фестивалей, а также в участии в общегородских песенных или танцевальных проектах.