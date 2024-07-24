Семь поводов навестить Карелию на отдыхе

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
И в этом нет ничего удивительного: Карелия — идеальное место отпуска для тех, кто не переносит жару, но ценит тишину и красоту первозданной природы. Newia представила семь причин, по которым летний отпуск в Карелии будет полезен для каждого.
Белые ночи. Летом в регион приходит удивительная пора: солнце почти никогда не заходит, что создает прекрасные условия для романтических ночных прогулок и рыбалки.
Климат. Выматывающая жара в Карелию заглядывает редко, но даже в эти немногие дни прохладные водоемы дарят свежесть.
Дары природы. Летняя Карелия изобилует самыми разными природными дарами: от всевозможных ягод до грибов. Если хочется полакомиться лесными сокровищами — вам сюда.
Богатая рыбалка. В водоемах Карелии водится много ценной рыбы, поэтому регион называют раем для рыболовов и любителей рыбы. Каждый турист просто обязан попробовать местную уху лохикейто с красной рыбой и сливками.
Водный спорт. Карелия предлагает множество водных приключений: на местных водоемах есть все условия для того, чтобы кататься на лодках и байдарках, сплавляться по бурным рекам, заниматься вейксерфингом и сапбордингом.
Первозданная природа. Остаться наедине с природой, наслаждаясь целебным воздухом экопарков и красотой экотроп, в Карелии можно практически везде. Главное — отбросить суету, чтобы сполна оценить очарование отдыха на природе.
Низкие цены. Туризм в Карелии только набирает обороты, поэтому отдых здесь пока доступен по весьма демократичным ценам. Главное — успеть провести отпуск, пока регион не наводнили другие туристы: интерес к Карелии растет.