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Published Сегодня, 19:39

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

Семь поводов навестить Карелию на отдыхе

Семь поводов навестить Карелию на отдыхе

24 июля 2024, 19:39
Фото: 1MI
В этом сезоне отпусков Карелия в очередной раз уверенно вышла в топ мест для летнего отдыха.

И в этом нет ничего удивительного: Карелия — идеальное место отпуска для тех, кто не переносит жару, но ценит тишину и красоту первозданной природы. Newia представила семь причин, по которым летний отпуск в Карелии будет полезен для каждого.

Белые ночи. Летом в регион приходит удивительная пора: солнце почти никогда не заходит, что создает прекрасные условия для романтических ночных прогулок и рыбалки.

Климат. Выматывающая жара в Карелию заглядывает редко, но даже в эти немногие дни прохладные водоемы дарят свежесть.

Дары природы. Летняя Карелия изобилует самыми разными природными дарами: от всевозможных ягод до грибов. Если хочется полакомиться лесными сокровищами — вам сюда.

Богатая рыбалка. В водоемах Карелии водится много ценной рыбы, поэтому регион называют раем для рыболовов и любителей рыбы. Каждый турист просто обязан попробовать местную уху лохикейто с красной рыбой и сливками.

Водный спорт. Карелия предлагает множество водных приключений: на местных водоемах есть все условия для того, чтобы кататься на лодках и байдарках, сплавляться по бурным рекам, заниматься вейксерфингом и сапбордингом.

Первозданная природа. Остаться наедине с природой, наслаждаясь целебным воздухом экопарков и красотой экотроп, в Карелии можно практически везде. Главное — отбросить суету, чтобы сполна оценить очарование отдыха на природе.

Низкие цены. Туризм в Карелии только набирает обороты, поэтому отдых здесь пока доступен по весьма демократичным ценам. Главное — успеть провести отпуск, пока регион не наводнили другие туристы: интерес к Карелии растет.

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