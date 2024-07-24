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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Екатеринбурге УФСИН отказался строить колонию на Уктусе

В Екатеринбурге УФСИН отказался строить колонию на Уктусе

24 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на Уктусе колонии не будет. В УФСИН объяснили причину.

В Екатеринбурге отказались от идеи возвести исправительный центр в микрорайоне Уктус.

На сегодняшний день УФСИН заполняет имеющиеся центры, прокомментировала ситуацию ИА «Уральский меридиан» заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний, Екатерина Закачурина.

Стоит отметить, что за год в столице Урала открыли пять исправительных центров. Отмечается, что в трех из них осужденные трудятся на предприятиях областного центра.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Полиция#Колония#ГУФСИН#Екатеринбург
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