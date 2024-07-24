В Екатеринбурге УФСИН отказался строить колонию на Уктусе

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Екатеринбурге отказались от идеи возвести исправительный центр в микрорайоне Уктус.
На сегодняшний день УФСИН заполняет имеющиеся центры, прокомментировала ситуацию ИА «Уральский меридиан» заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний, Екатерина Закачурина.
Стоит отметить, что за год в столице Урала открыли пять исправительных центров. Отмечается, что в трех из них осужденные трудятся на предприятиях областного центра.