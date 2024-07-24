tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В России зафиксировали рост цен на авиабилеты на 17%

24 июля 2024, 08:50
Росстат сообщает, что за первые 6 месяцев текущего года стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в России увеличилась на 17%.

Средняя цена перелёта в экономклассе за этот период составила 7,3 тысячи рублей на 1 тысячу километров. В июне 2024 года стоимость билетов выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла в среднем 8,4 тысяч рублей.

Авиакомпании объясняют повышение цен сложностями с импортом запчастей из-за санкций, пишет ИА «УралПолит.ru». Также на стоимость авиабилетов влияют цена на авиакеросин, ставка аэропортовых сборов, необходимость индексации и высокий спрос.

Подпишитесь
«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 11:35
Мальчик в Екатеринбурге сорвал растение и получил ожог
Сегодня, 08:27
Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать на четверть больше
Сегодня, 07:19
В Каменске-Уральском у новой компании по вывозу ТКО возникли сложности
Сегодня, 08:57
Дальневосточный леопард Амур празднует свой день рождения в екатеринбургском зоопарке
Сегодня, 09:12
Медицинский вертолет совершил приземление на екатеринбургском стадионе
Сегодня, 06:30