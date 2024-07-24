В России зафиксировали рост цен на авиабилеты на 17%

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 09:54
Средняя цена перелёта в экономклассе за этот период составила 7,3 тысячи рублей на 1 тысячу километров. В июне 2024 года стоимость билетов выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла в среднем 8,4 тысяч рублей.
Авиакомпании объясняют повышение цен сложностями с импортом запчастей из-за санкций, пишет ИА «УралПолит.ru». Также на стоимость авиабилетов влияют цена на авиакеросин, ставка аэропортовых сборов, необходимость индексации и высокий спрос.