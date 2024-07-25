Курганская область стала лидером по темпам роста собственных доходов в УрФО

В связи с этим, по словам губернатора, рост зарплат является крайне важным аспектом, сообщает uralpolit.ru. За 2023 год он составил 121,3%. По росту реальных доходов регион занял 5-е место в России. На сегодняшний день увеличение заработных плат по области составило уже 127,5%.