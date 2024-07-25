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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Курганская область стала лидером по темпам роста собственных доходов в УрФО

25 июля 2024, 18:54
За 6 месяцев этого года рост собственных доходов регионального бюджета составил более 25%, что является самым высоким показателем в УрФО. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
«Для региона, не имеющего сырьевой ренты, это прямой результат созидательного труда огромного количества человек. И это дает нам дополнительные ресурсы для развития и роста в целом ряде других сфер», — заявил Шумков.

В связи с этим, по словам губернатора, рост зарплат является крайне важным аспектом, сообщает uralpolit.ru. За 2023 год он составил 121,3%. По росту реальных доходов регион занял 5-е место в России. На сегодняшний день увеличение заработных плат по области составило уже 127,5%.

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