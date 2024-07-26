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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Известная платформа для размещения объявлений вернулась в App Store

Известная платформа для размещения объявлений вернулась в App Store

26 июля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Приложение «Авито» вновь появилось в магазине App Store. Оно было недоступно для скачивания 23 июля. Мобильную версию снова можно скачать на iPhone ли обновить уже установленную на устройстве, сообщили в пресс-службе платформы.

Пользователи IPhone снова могут скачать приложение «Авито». Представители сервиса провели успешные переговоры с Apple, в результате которых удалось быстро вернуть приложение в интернет-магазин всего за сутки.

«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — сообщила пресс-служба платформы в своем Telegram-канале.

Сейчас сервис функционирует в привычном режиме: пользователям доступно скачивание и обновление. Напомним, «Авито» был недоступен для скачивания в AppStore 23 июля. Представители компании сразу же связались с Apple и заверили, что предпримут все меры для возвращения сервиса в магазин.

По данным Similarweb, мобильная версия платформы занимает 13-е место в списке самых популярных приложений для Android в России, его скачали более 100 миллионов раз на устройствах. В июле 2023 года 51,4% пользователей посещали «Авито» через мобильный веб-браузер и 48,6% использовали десктоп-устройства. место.

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