Известная платформа для размещения объявлений вернулась в App Store

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Пользователи IPhone снова могут скачать приложение «Авито». Представители сервиса провели успешные переговоры с Apple, в результате которых удалось быстро вернуть приложение в интернет-магазин всего за сутки.
«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — сообщила пресс-служба платформы в своем Telegram-канале.
Сейчас сервис функционирует в привычном режиме: пользователям доступно скачивание и обновление. Напомним, «Авито» был недоступен для скачивания в AppStore 23 июля. Представители компании сразу же связались с Apple и заверили, что предпримут все меры для возвращения сервиса в магазин.
По данным Similarweb, мобильная версия платформы занимает 13-е место в списке самых популярных приложений для Android в России, его скачали более 100 миллионов раз на устройствах. В июле 2023 года 51,4% пользователей посещали «Авито» через мобильный веб-браузер и 48,6% использовали десктоп-устройства. место.