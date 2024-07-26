Известная платформа для размещения объявлений вернулась в App Store

Сейчас сервис функционирует в привычном режиме: пользователям доступно скачивание и обновление. Напомним, «Авито» был недоступен для скачивания в AppStore 23 июля. Представители компании сразу же связались с Apple и заверили, что предпримут все меры для возвращения сервиса в магазин.