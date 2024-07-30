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Posted 30 июля, 15:13

Published 30 июля, 15:13

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Пьяный мужчина избил работника АЗС в российском регионе

30 июля 2024, 15:13
В Кузбассе полицейские задержали мужчину, который жестоко избил сотрудника автозаправочной станции в Кедровке. Пострадавшим оказался 46-летний работник АЗС.

По данным полиции, вечером на станцию зашёл агрессивный мужчина. Сотрудник АЗС сделал ему замечание и попросил уйти, но тот набросился на него и жестоко избил. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, переломы и ушибы, передает sibdepo.ru.

Сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего. Он признался, что был пьян. Также выяснилось, что подозреваемый находится в розыске за аналогичное преступление, совершённое в Ленинском районе города Кемерово. В июне этого года он уже избивал своего знакомого.

Дознаватель отдела полиции «Кедровка» возбудил против задержанного уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы. В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде.

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