Пьяный мужчина избил работника АЗС в российском регионе

Сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего. Он признался, что был пьян. Также выяснилось, что подозреваемый находится в розыске за аналогичное преступление, совершённое в Ленинском районе города Кемерово. В июне этого года он уже избивал своего знакомого.