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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен

День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен

1 августа 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле отменен День Дзержинского района. Мероприятие должно было пройти 3 августа 2024 года.

День района должен был пройти в парке ДК имени Окунева с 17:00 до 21:45. Об отмене мероприятия рассказали в группе ВКонтакте «Дзержинский район Нижний Тагил».

Причиной отмены стало обрушение жилого дома из-за взрыва на Сибирской улице.

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошел взрыв в многоэтажном доме, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе дети. На место происшествия выехали экстренные службы.

Волонтеры начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших. Предположительно, взрыв случился из-за неисправности газовой техники. В городе ввели режим ЧС.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мероприятие#Дзержинский район#ЧП#Отмена#18+#Екатеринбург#Инцидент
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