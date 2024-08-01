День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
День района должен был пройти в парке ДК имени Окунева с 17:00 до 21:45. Об отмене мероприятия рассказали в группе ВКонтакте «Дзержинский район Нижний Тагил».
Причиной отмены стало обрушение жилого дома из-за взрыва на Сибирской улице.
Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошел взрыв в многоэтажном доме, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе дети. На место происшествия выехали экстренные службы.
Волонтеры начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших. Предположительно, взрыв случился из-за неисправности газовой техники. В городе ввели режим ЧС.