Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции ЕР и обсудил итоги весенней сессии

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
«Принят 331 закон. Из них 128 инициированы депутатами „Единой России“. Основную повестку работы партии определяли задачи послания президента и исполнения нашей народной программы», — заявил Медведев, открывая свое выступление. Об этом пишет mkset.
Председатель партии ЕР обсудил с единороссами самые важные решения партии. В первую очередь он затронул вопрос реформирования налоговой системы, которое, с его точки зрения, принесет дополнительные доходы на осуществление масштабных социальных программ и обеспечит «шаг в сторону большей справедливости», назревший в нашем обществе.
Дмитрий Медведев также коснулся вопроса изменений в бюджет, утверждение которых обеспечила фракция. Эти изменения способствовали расширению помощи регионам, продлению срока действия льготной ипотеки, увеличению выплат учёным и педагогам.
Приоритетное направление для «Единой России», по словам руководителя партии, — помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. В связи с этим, напомнил Медведев, были разработаны 34 инициативы партии.
Еще одно важное решение, упомянутое главой партии, — индексация пенсий работающим пенсионерам.
«По многочисленным просьбам граждан и по решению президента эта мера принята», — отметил Медведев, особо подчеркнув, что бюджет государства должен ориентироваться на выполнение национальных целей, определенных президентом России. По мнению Медведева, этот фактор станет гарантией исполнения социальных обязательств государства и приближения победы в СВО.
Завершая тему подготовки федерального бюджета, руководитель ЕР указал, что проект бюджета должен подразумевать реализацию всех положений народной программы.
Помимо этого, напомнил Медведев, продолжится работа по поддержке участников спецоперации и их семей, по развитию законодательства в сфере занятости и миграционных законов.
Также Дмитрий Медведев поручил фракции принять участие в подготовке к ЕДГ-2024.
«В этом году пройдет 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня», — заявил он, призвав оказать поддержку новым кандидатам. Об этом информирует сайт ER.ru.
«Их у нас 380 человек в разных регионах. Эти люди пользуются высоким уважением и доверием», — подытожил руководитель партии, добавив, что задача кандидатов заключается в создании максимального практического опыта партийной работы и обеспечении информационной поддержки. Он также добавил, что ко всем действующим депутатам, принявшим решение избираться повторно, будут предъявляться самые высокие требования.
«Живое общение никто не отменял, на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательных кампаний», — подытожил Дмитрий Медведев, рассуждая о ценности контактов с избирателями.