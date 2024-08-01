Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции ЕР и обсудил итоги весенней сессии

«Их у нас 380 человек в разных регионах. Эти люди пользуются высоким уважением и доверием», — подытожил руководитель партии, добавив, что задача кандидатов заключается в создании максимального практического опыта партийной работы и обеспечении информационной поддержки. Он также добавил, что ко всем действующим депутатам, принявшим решение избираться повторно, будут предъявляться самые высокие требования.