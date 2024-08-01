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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Горячая линия организована для пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле

Горячая линия организована для пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле

1 августа 2024, 09:25
Фото: 1MI
Горячая линия организована для пострадавших и их близких от взрыва газа в Нижнем Тагиле.

Администрация города организована круглосуточную горячую линию по всем вопросам обрушения части дома 81 по улице Сибирской в Нижнем Тагиле (3435) 33-18-55.

С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим ЧС.

По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых.

Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2», сообщил в своих социальных сетях Владислав Пинаев.

Волонтеры собирают помощь пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв газа#Взрыв#ЧП#Екатеринбург
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