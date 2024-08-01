Горячая линия организована для пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле

Администрация города организована круглосуточную горячую линию по всем вопросам обрушения части дома 81 по улице Сибирской в Нижнем Тагиле (3435) 33-18-55.



С 12:30 на территории Дзержинского района введен режим ЧС.



По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых.



Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2», сообщил в своих социальных сетях Владислав Пинаев.