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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Разбор завала на улице Сибирская в Нижнем Тагиле продолжается

Разбор завала на улице Сибирская в Нижнем Тагиле продолжается

2 августа 2024, 16:53
Фото: tagilcity.ru
В настоящее время спасатели продолжают разбор рухнувшей части здания по улице Сибирская в Нижнем Тагиле.

В 21:48 часов поисково-спасательные мероприятия продолжаются. С места вывозят десятки КамАЗов с мусором.

Люди приходят к месту трагедии, кто-то привозит материальную помощь, кто-то наблюдает за работой МЧС.

Здесь в толпе находится женщина, родственника которой до сих пор не нашли. Ее родные обсуждают, что спасателям предстоит разобрать еще одну плиту, под которой могут находиться люди. Также до сих пор ищут девочку по имени Алена. Не исключено, что под завалами есть и те, кто оказался в подъезде совершенно случайно и не попал в списки. Спасатели не перестанут искать людей до последнего кирпича, — передает с места событий корреспондент TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru
#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Взрыв газа#Взрыв#Дом#Обрушение#ЧП#Пострадавшие#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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