Вспоминаем, кого из российских артистов оценили за рубежом

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Как пишет newia, многие артисты из России уже «засветились» в зарубежных музыкальных чартах и даже собираются туда снова.
Например, Катя Лель переживает второе рождение хита «Мой мармеладный», которому уже целых 20 лет. Недавно он попал на третью строчку в чарте Viral 50. Пользователи Сети уже представили более 15 тысяч роликов, где на разные лады повторяют «джага-джага».
Композиция Алсу Before You Love Me, которую певица записала после своего выступления на «Евровидении-2000», целых три недели оставалась на 27-м месте мирового чарта.
Песня Тимати Welcome to St. Tropez вошла сразу в несколько заграничных хит-парадов: в Германии, Австрии, Франции, а в чарте Люксембурга Billboard Luxembourg Digital Songs эта композиция даже стала первой.
Песня Million Voices, с которой Полина Гагарина заняла второе место на конкурсе «Евровидение-2015», оказалась очень успешной и долго занимала первые места в чартах iTunes и UK Singles Chart.
Группа Serebro ворвалась в международные чарты сразу с двумя песнями: ими были англоязычные версии хитов «Мама Люба» и Mi Mi Mi. Обе замечены в рейтинге Japan Hot 100.
Настя Задорожная стала единственной певицей, кто попал в хит-парад США с композицией на русском.
В 2009 году Валерия вошла в чарт Billboard Hot Dance Club — это подборка музыки, популярной в ночных заведениях США. Ее песня Wild! ворвалась туда на 48-е место, позже переместившись на 25-ю строчку.