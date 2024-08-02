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Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Вспоминаем, кого из российских артистов оценили за рубежом

Вспоминаем, кого из российских артистов оценили за рубежом

2 августа 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Недавно стало известно, что песня «Без дел», исполненная Ольгой Бузовой, вошла в чарт TikTok Billboard Top 50. Пока поклонники наслаждаются, мы задаемся вопросом: почему Ольга Бузова еще не возглавила чарты за рубежом?

Как пишет newia, многие артисты из России уже «засветились» в зарубежных музыкальных чартах и даже собираются туда снова.

Например, Катя Лель переживает второе рождение хита «Мой мармеладный», которому уже целых 20 лет. Недавно он попал на третью строчку в чарте Viral 50. Пользователи Сети уже представили более 15 тысяч роликов, где на разные лады повторяют «джага-джага».

Композиция Алсу Before You Love Me, которую певица записала после своего выступления на «Евровидении-2000», целых три недели оставалась на 27-м месте мирового чарта.

Песня Тимати Welcome to St. Tropez вошла сразу в несколько заграничных хит-парадов: в Германии, Австрии, Франции, а в чарте Люксембурга Billboard Luxembourg Digital Songs эта композиция даже стала первой.

Песня Million Voices, с которой Полина Гагарина заняла второе место на конкурсе «Евровидение-2015», оказалась очень успешной и долго занимала первые места в чартах iTunes и UK Singles Chart.

Группа Serebro ворвалась в международные чарты сразу с двумя песнями: ими были англоязычные версии хитов «Мама Люба» и Mi Mi Mi. Обе замечены в рейтинге Japan Hot 100.

Настя Задорожная стала единственной певицей, кто попал в хит-парад США с композицией на русском.

В 2009 году Валерия вошла в чарт Billboard Hot Dance Club — это подборка музыки, популярной в ночных заведениях США. Ее песня Wild! ворвалась туда на 48-е место, позже переместившись на 25-ю строчку.

#Общество
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