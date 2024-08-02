Вспоминаем, кого из российских артистов оценили за рубежом

Например, Катя Лель переживает второе рождение хита «Мой мармеладный», которому уже целых 20 лет. Недавно он попал на третью строчку в чарте Viral 50. Пользователи Сети уже представили более 15 тысяч роликов, где на разные лады повторяют «джага-джага».