Горный курорт «Роза Хутор» получил виртуальную карту на платформе Roblox

Создатели метавселенной курорта получают возможность начать коммуникацию с аудиторией в новом формате, организуя ивенты и вводя дополнительные цифровые инструменты. Проект запущен к десятилетию проведения зимних Олимпийских игр в Сочи с воссозданием атмосферы того времени. Помимо известных туристам объектов, на онлайн-платформе присутствуют и «пасхалки» — отсылки к новым объектам, которые в реальном пространстве можно будет увидеть позже.