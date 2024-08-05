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Published Сегодня, 16:41

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Сладкий выбор: как найти среди арбузов самый спелый и вкусный

Сладкий выбор: как найти среди арбузов самый спелый и вкусный

5 августа 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
Тем, кто нередко затрудняется с выбором, оказавшись у прилавка с арбузами, точно пригодится данный материал. В нем представлены несложные рекомендации по выбору самого сладкого летнего «полосатика».

Первым делом следует удостовериться в целостности выбранного плода, который не должен иметь трещин и вмятин на кожуре. Дело в том, что через них внутрь могут проникнуть микроорганизмы, провоцирующие гниение.

У спелого астраханского арбуза рисунок яркий и четкий, с контрастным переходом от темного к светлому. Цвета кожуры остальных сортов никак не свидетельствуют о степени созревания плода, и в этом случае нужно обратить внимание на «щечку». На участке соприкосновения арбуза с землей образуется пятно — оно должно иметь небольшой размер и желтую окраску, сообщает newia.ru.

Люди, обладающие чутким слухом, могут установить степень зрелости арбуза методом постукивания. Согласно заявлению директора селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя», кандидата сельхознаук Артема Соколова, громко звенящий при постукивании арбуз — незрелый. У перезревшего плода звук очень глухой. Хорошим является арбуз, издающий умеренно звонкий звук, который как будто возвращается обратно.

Несмотря на распространенный миф, хвостик спелого арбуза совсем не обязательно должен быть сухим. Он остается зеленым у сорванного плода примерно неделю, а затем высыхает. Арбузы с зеленым хвостиком просто убраны с бахчи меньше недели назад, и вполне могут быть сочными и сладкими.

В зависимости от сорта созревший арбуз может весить как менее 5 кг, так и все 20. Но спелый арбуз почти всегда выглядит более тяжелым, чем он есть на самом деле. При выборе рекомендуется отдавать предпочтение плодам среднего размера.

Арбузы и дыни в РФ созревают к июлю-августу, а самые вкусные продаются до середины сентября.

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