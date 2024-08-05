Сладкий выбор: как найти среди арбузов самый спелый и вкусный

У спелого астраханского арбуза рисунок яркий и четкий, с контрастным переходом от темного к светлому. Цвета кожуры остальных сортов никак не свидетельствуют о степени созревания плода, и в этом случае нужно обратить внимание на «щечку». На участке соприкосновения арбуза с землей образуется пятно — оно должно иметь небольшой размер и желтую окраску, сообщает newia.ru.