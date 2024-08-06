Журналисты узнали, как ставят диагноз и лечат онкологию по ОМС в разных странах

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В России прочно закрепился стереотип о том, что лучшее лечение онкологических недугов предоставляется в зарубежных онкоцентрах. Отечественные врачи объяснили, почему это — абсолютно не так.
Журналисты «Комсомольской правды» представили информацию о методах борьбы с онкозаболеваниями в России и в зарубежных странах.
По словам экспертов, первостепенным фактором, определяющим успешность предстоящего лечения онкозаболевания, является его своевременная диагностика. В ряде стран для этого существуют программы онкоскринингов.
Каждые два года жительницы Австрии 45–69 лет бесплатно могут сделать маммографию, чтобы диагностировать онкологические заболевания молочных желез.
Раз в десятилетие граждане Швейцарии в возрасте 50–69 лет имеют право пройти бесплатную колоноскопию.
По информации, озвученной академиком РАН, гендиректором НМИЦ радиологии, главным онкологом российского Минздрава Андреем Каприным, бесплатные скрининги по семи локализациям раковых новообразований в настоящий момент доступны только жителям России.
Все граждане нашей страны могут пройти эти исследования на бесплатной основе по ОМС — нужно лишь обратиться в районную поликлинику. После внедрения скрининга в Российской Федерации удалось до 71,6% поднять процент выявления рака молочной железы на начальных стадиях.
Эксперты утверждают: задержка в начале лечения раковых заболеваний всего на один месяц способна значительно сократить шансы на благоприятный исход.
Но, несмотря на это, для жителей Дании с момента обращения до постановки диагноза может пройти в среднем 35 дней. Британцы могут ждать консультации онколога до двух недель, а начала оказания медпомощи — до 31 дня.
В РФ еще с 2022 года пациенты с подозрением на онкологическое заболевание вправе получить консультацию профильного специалиста в течение трех рабочих дней. Все необходимые исследования должны быть сделаны в течение семи рабочих дней.
Проблемы онкологических пациентов из стран Европы касаются не только несвоевременной диагностики, но и доступа к противораковым препаратам. В Австрии инновационные методики лечения по госпрограммам ограничены для людей с онкологией, а пациенты швейцарских клиник могут оплатить по базовой страховке лишь те препараты, которые присутствуют в специальном перечне лекарств. В целом, во многих европейских странах онкобольные вынуждены доплачивать за лекарства из собственных средств.
В то же время в этом году в России существенно расширились объемы финобеспечения онкологических пациентов. Соответствующее заявление сделал председатель ФОМС Илья Баланин. Эксперт отметил, что объемы медицинской помощи, получаемые по ОМС по профилю «Онкология», увеличены по сравнению с прошлогодними. «Так, в дневном и круглосуточном стационарах лечение смогут пройти более 3,2 млн человек», — отметил специалист.
Очевидно, что онкологическая помощь в России сегодня не только соответствует мировым стандартам — по множеству параметров ее уровень превосходит достижения зарубежных государств. Главное, не теряя ни дня, своевременно обращаться к врачам-онкологам.