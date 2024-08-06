Журналисты узнали, как ставят диагноз и лечат онкологию по ОМС в разных странах

Проблемы онкологических пациентов из стран Европы касаются не только несвоевременной диагностики, но и доступа к противораковым препаратам. В Австрии инновационные методики лечения по госпрограммам ограничены для людей с онкологией, а пациенты швейцарских клиник могут оплатить по базовой страховке лишь те препараты, которые присутствуют в специальном перечне лекарств. В целом, во многих европейских странах онкобольные вынуждены доплачивать за лекарства из собственных средств.