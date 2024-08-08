Врач-терапевт Гречухина рассказала, почему грибы быстро портятся

Важно правильно обрабатывать грибы. В первую очередь урожай очищают от земли. Затем тщательно промывают в проточной воде. Перед отвариванием грибы замачивают в воде. Во время термической обработки все вредные вещества испарятся. Грибы можно будет использовать для приготовления различных блюд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».