Врач-терапевт Гречухина рассказала, почему грибы быстро портятся

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Наличие белка и становится причиной того, что грибы быстро портятся. Важно не игнорировать общеизвестные правила. В день сбора обязательно рассортировать грибы: несъедобные и дряблые убирают в сторону. Также проверяют, чтобы в лукошко случайно не попали ядовитые виды.
«Не знаешь гриб — не бери!» — рекомендует врач-терапевт Прокопьевской городской больницы Надежда Гречухина.
Важно правильно обрабатывать грибы. В первую очередь урожай очищают от земли. Затем тщательно промывают в проточной воде. Перед отвариванием грибы замачивают в воде. Во время термической обработки все вредные вещества испарятся. Грибы можно будет использовать для приготовления различных блюд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт напомнила, что большое значение имеет место, где собирали грибы. Желательно найти полянку, которая на большом расстоянии расположена от населенных пунктов, магистралей и дорог. Если человек не разбирается в разновидностях грибов, то от самостоятельного сбора лучше отказаться.
«Следуйте этим простым правилам и будьте здоровы», — добавила Надежда Гречухина.