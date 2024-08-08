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Врач-терапевт Гречухина рассказала, почему грибы быстро портятся

8 августа 2024, 05:11
Врач-терапевт Прокопьевской городской больницы Надежда Гречухина рассказала, что грибы — высокий источник содержания белка, который быстро распадается, сообщает sibdepo.ru.

Наличие белка и становится причиной того, что грибы быстро портятся. Важно не игнорировать общеизвестные правила. В день сбора обязательно рассортировать грибы: несъедобные и дряблые убирают в сторону. Также проверяют, чтобы в лукошко случайно не попали ядовитые виды.

«Не знаешь гриб — не бери!» — рекомендует врач-терапевт Прокопьевской городской больницы Надежда Гречухина.

Важно правильно обрабатывать грибы. В первую очередь урожай очищают от земли. Затем тщательно промывают в проточной воде. Перед отвариванием грибы замачивают в воде. Во время термической обработки все вредные вещества испарятся. Грибы можно будет использовать для приготовления различных блюд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнила, что большое значение имеет место, где собирали грибы. Желательно найти полянку, которая на большом расстоянии расположена от населенных пунктов, магистралей и дорог. Если человек не разбирается в разновидностях грибов, то от самостоятельного сбора лучше отказаться.

«Следуйте этим простым правилам и будьте здоровы», — добавила Надежда Гречухина.

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