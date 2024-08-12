МСП легкой промышленности благодаря мерам господдержки привлекли 15,7 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В частности, свыше 10 млрд рублей достались малым и микропредприятиям, для которых получение банковского финансирования представляет большие трудности. Число полученных кредитов увеличилось на 33%, тогда как общий объем помощи остался на уровне предыдущего года. Об этом пишут РИА Новости.
Среди регионов, где была оказана значительная финансовая поддержка, выделяются Москва (2,9 млрд рублей), Ивановская область (2,2 млрд рублей), Московская область (1,1 млрд рублей), а также Алтайский край и Нижегородская область (по 0,7 млрд рублей), Смоленская и Свердловская области (по 0,69 млрд рублей).
Кроме того, свыше 200 компаний приняли участие в инициативе «МСП шьет», получив помощь в реализации своей продукции и сопровождение по доступным мерам государственной поддержки.
Проект «МСП шьет» стартовал в начале 2024 года с целью поддержки отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметических средств. За полгода реализации проекта было проведено два отбора участников, желающих разместить свою продукцию в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».
В итоге 12 компаний получили шанс представить свои бренды в универмаге. Среди них производители курток, женской одежды, декоративной и уходовой косметики, а также бижутерии.
В рамках инициативы также состоялся акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы работали над привлечением клиентов, оптимизацией бизнес-процессов и укреплением маркетинговых стратегий. Например, бренд Redkoe из Великого Новгорода смог открыть по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге и запустить продажи на маркетплейсе Lamoda, тем самым увеличив выручку на 20%. Лаборатория Floremi, производящая косметику и аксессуары, сумела повысить количество заказов на 30%.