МСП легкой промышленности благодаря мерам господдержки привлекли 15,7 млрд рублей

В рамках инициативы также состоялся акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы работали над привлечением клиентов, оптимизацией бизнес-процессов и укреплением маркетинговых стратегий. Например, бренд Redkoe из Великого Новгорода смог открыть по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге и запустить продажи на маркетплейсе Lamoda, тем самым увеличив выручку на 20%. Лаборатория Floremi, производящая косметику и аксессуары, сумела повысить количество заказов на 30%.