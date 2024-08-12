За разгром пентхауса фокусник Копперфилд заплатит 2,5 млн долларов

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:47
Updated Сегодня, 20:47
Как информирует newia, в исковом заявлении совета управляющих содержатся жалобы на то, что Копперфилд превратил жилье в руины.
Недвижимость была куплена фокусником в 1997 году, но быстро перешла в собственность подставной компании из Невады Sky Tower, которая принадлежит ему же.
В правлении утверждают: Копперфилд разгромил самую просторную квартиру в доме. По оценкам правления, на приведение жилья в норму уйдет 2,5 миллиона долларов.
Иск содержит фото, подтверждающие ужасное состояние пола, потолков, ванны и стен. По словам истцов, нанесенный квартире ущерб уже нельзя назвать «только косметическими проблемами», а прорыв бассейна в 2015 году привел к затоплению 30 этажей и распространению плесени.
Истцам кажется удивительным тот факт, что странный жилец не желает устранять проблемы, ограничиваясь косметическим ремонтом, хотя квартира по-прежнему продается.
Впрочем, вряд ли найдется храбрец, желающий стать владельцем этого жилья. Фокусник не только довел квартиру до разрухи, но и нафаршировал странными приспособлениями вроде машин для гаданий и «устройств для издевательств».
Теперь правление кондоминиума требует от Копперфилда компенсацию за нанесенный соседям ущерб. Представитель же фокусника уверен: это лишь страховой иск, а фото не отражают истины.
В ближайшее время стороны увидятся в суде.