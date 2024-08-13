Многодетные семьи из Нижнего Тагила получили продовольственную помощь от «Пятёрочки»

У тагильцев Кольяновых — четверо детей — им также оказали поддержку. Мама находится в отпуске по уходу за ребёнком. Муж работает учителем в школе. Пособия платят только на самого младшего. Живут в обветшалом доме, в хозяйстве имеется коза, которая их выручает. Но, при всех усилиях родителей финансов на еду недостаточно, поэтому для них — это весомая помощь.