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Многодетные семьи из Нижнего Тагила получили продовольственную помощь от «Пятёрочки»

Многодетные семьи из Нижнего Тагила получили продовольственную помощь от «Пятёрочки»

13 августа 2024, 08:43
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
«Пятёрочка» совместно с фондом X5 «Выручаем» и банком еды «Русь» подвела итоги акции «Все лучшее детям». С 13 мая по 9 июня магазины сети с каждого чека откладывали один рубль на помощь нуждающимся семьям.

В результате удалось собрать свыше 800 тысяч рублей, которые ритейлер решил направить на поддержку родителей с детьми из Свердловской области, включая Нижний Тагил.

На собранные средства для более тысячи семей региона были закуплены продуктовые наборы. В них входят не только крупы и молоко, но и тушенка, кондитерские изделия и сухофрукты.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Так, продовольственную помощь получила семья Яровых из Нижнего Тагила. Старшая дочь, 13-летняя Алина, борется с тяжелым заболеванием — детским церебральным параличом. При этом она очень активная девочка: с большим интересом рисует гуашью и изучает окружающий мир на прогулке. Младшему сыну Льву — 4,5 года — он любит лепить, ходит в садик и в кружок для юных художников.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Мама — Оксана Яровая — ухаживает за ребёнком-инвалидом. По ее словам, такая благотворительная акция очень помогла их семье, так как денег часто не хватает.

«Мы очень рады, что есть организации, которые неравнодушны к проблемам других людей, не оставляют в тяжёлые периоды жизни. Очень благодарны за помощь, внимание и все, что делается для нас», — сказала Оксана.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

У тагильцев Кольяновых — четверо детей — им также оказали поддержку. Мама находится в отпуске по уходу за ребёнком. Муж работает учителем в школе. Пособия платят только на самого младшего. Живут в обветшалом доме, в хозяйстве имеется коза, которая их выручает. Но, при всех усилиях родителей финансов на еду недостаточно, поэтому для них — это весомая помощь.

Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка», отметила, что для людей, которые сталкиваются с финансовыми проблемами, подобные кампании могут стать спасательным кругом. За пять лет социальные проекты торговой сети позволили помочь сотням тысяч нуждающихся по всей стране.

Акция проводилась на базе программы «Пятёрочка с заботой», демонстрирующей социальную ответственность компании и её стремление поддержать наиболее уязвимые слои населения.

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