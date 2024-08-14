Десятки светофоров Нижнего Тагила подключат к высокоскоростным каналам связи

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Строительство линии связи позволит Центру организации дорожного движения Нижнего Тагила в режиме реального времени получать информацию о текущей ситуации на дорогах — плотности и скорости транспортного потока, наличии аварий или заторов. Проект реализует группа инженеров и монтажников УГМК-Телеком. В списке светофоров, до которых предстоит проложить линии связи, объекты на шоссе Восточное, улицах Фестивальная, Красногвардейская, Индустриальная, Карла Маркса и других.
Главная цель проекта — сделать управление светофорами более точным и адаптивным к дорожным условиям. Система управления сможет автоматически реагировать на увеличение потока автомобилей и переключать режим работы светофоров так, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов, увеличить пропускную способность дорожной сети, оптимизировать среднюю скорость движения. А оперативная передача информации о потенциальных проблемах на дороге поможет предотвращать аварийные ситуации, — подчеркнул руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков.
Работы планируется завершить в 2024 году. Ожидается, что внедрение волоконно-оптической линии связи до светофорных объектов значительно повысит эффективность управления дорожным движением.