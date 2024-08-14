Десятки светофоров Нижнего Тагила подключат к высокоскоростным каналам связи

Строительство линии связи позволит Центру организации дорожного движения Нижнего Тагила в режиме реального времени получать информацию о текущей ситуации на дорогах — плотности и скорости транспортного потока, наличии аварий или заторов. Проект реализует группа инженеров и монтажников УГМК-Телеком. В списке светофоров, до которых предстоит проложить линии связи, объекты на шоссе Восточное, улицах Фестивальная, Красногвардейская, Индустриальная, Карла Маркса и других.