Дрю Бэрримор рассказала о проявлениях экранной химии на съемках с Адамом Сэндлером

«Первоначальный финал был для Генри таким: „Ты должен пойти и жить своей жизнью, потому что здесь нет никакой жизни“», — раскрыла тайны первого сценария романтической комедии в собственном шоу Бэрримор. «И [Генри] уходит, а потом возвращается, заходит в ресторан, просто садится и говорит: „Привет, я Генри“. И фильм заканчивается», — объяснила она соведущему шоу Россу Мэтьюзу.