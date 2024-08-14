Дрю Бэрримор рассказала о проявлениях экранной химии на съемках с Адамом Сэндлером

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Как сообщает newia.ru, она поделилась секретом, как их экранной паре удалось добиться такой впечатляющей химии, которую почувствовали зрители.
«50 первых поцелуев» — не единственный фильм, в котором Сэндлер и Бэрримор сыграли влюбленных. Еще ранее с их участием вышла кинокартина «Певец на свадьбе» (1998). А в 2014 году они вновь воссоединились на съемках кинопроекта «Смешанные» (2014).
Актриса рассказала, как их паре удается так достоверно изображать чувства на экране, отметив, что возникающее между ними притяжение исходит из симпатии, любви, восхищения и юмора. Бэрримор подчеркнула, что свое восхищение партнером по съемочному процессу она выражала наиболее безопасным и очищающим способом — через фильм.
Любовная история героев фильма «50 первых поцелуев» разворачивалась на Гавайях. Перед зрителями предстала девушка Люси, страдающая от постоянной потери кратковременной памяти, и ее возлюбленный — морской ветеринар Генри. Молодой человек ежедневно показывал Люси видео, чтобы она могла его заново вспомнить.
«Первоначальный финал был для Генри таким: „Ты должен пойти и жить своей жизнью, потому что здесь нет никакой жизни“», — раскрыла тайны первого сценария романтической комедии в собственном шоу Бэрримор. «И [Генри] уходит, а потом возвращается, заходит в ресторан, просто садится и говорит: „Привет, я Генри“. И фильм заканчивается», — объяснила она соведущему шоу Россу Мэтьюзу.
В итоге Мэтьюз остался шокирован такой возможной развязкой и поблагодарил создателей фильма за то, что они подарили зрителям более добрую, романтичную и органичную развязку ромкома.