Фестиваль боевых искусств «Za Победу» состоялся под эгидой ПЦБК и РСБИ

Генеральный директор компании Юрий Марков отметил, что это не первый спортивный проект, реализованный ПЦБК. Он рассказал, что с 2021 года в микрорайоне проходят тренировки, которые проводят воспитанники хоккейного клуба «Молот». Марков считает, что важно обеспечить молодежи возможность заниматься спортом. Гендиректор выделил боевые искусства за то, что они воспитывают дух и патриотизм.