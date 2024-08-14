Фестиваль боевых искусств «Za Победу» состоялся под эгидой ПЦБК и РСБИ

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Участие в мероприятии приняли работники ПЦБК с семьями и жители микрорайона Голованово. Также данное мероприятие стало первым для нового молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК». Об этом пишет портал properm.ru.
Для гостей праздника были организованы мастер-классы на различные темы. ПЦБК организует в микрорайоне большое количество спортивных мероприятий, а в ДК «Бумажник» действуют бесплатные секции для детей. Теперь жители Голованова получили возможность заниматься спортивными единоборствами благодаря «Лиге ПЦБК», созданной РСБИ и ПЦБК.
Генеральный директор компании Юрий Марков отметил, что это не первый спортивный проект, реализованный ПЦБК. Он рассказал, что с 2021 года в микрорайоне проходят тренировки, которые проводят воспитанники хоккейного клуба «Молот». Марков считает, что важно обеспечить молодежи возможность заниматься спортом. Гендиректор выделил боевые искусства за то, что они воспитывают дух и патриотизм.
ПЦБК, РСБИ и школа № 123 микрорайона Бумкомбинат заключили соглашение, в котором закреплены цели и задачи «Лиги ПЦБК». Флаг движения стал символом дружбы, который кадетам школы вручил Владимир Любровских, исполнительный директор РСБИ в Пермском крае. Он также отметил, что союз заинтересован в развитии единоборств и в патриотическом воспитании молодежи.
В открытии мероприятия участвовали также представители краевого минспорта, районной администрации и штаба общественной поддержки Пермского края. Также организаторы особое внимание уделили патриотической составляющей праздника.
Проведение семейного фестиваля боевых искусств «Za Победу» было приурочено к Году семьи в России и Дню физкультурника. Также «Лига ПЦБК» в сентябре проведет в ДК «Бумажник» день открытых дверей, во время которого подростки смогут пообщаться с тренерами и записаться в интересующие их секции.