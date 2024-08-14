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Фестиваль боевых искусств «Za Победу» состоялся под эгидой ПЦБК и РСБИ

Фестиваль боевых искусств «Za Победу» состоялся под эгидой ПЦБК и РСБИ

14 августа 2024, 10:29
Фото: ПЦБК
В сквере «Страна нашего детства» в пермском микрорайоне Голованово 11 августа состоялся праздник спорта, молодежи и патриотизма. Семейный фестиваль боевых искусств получил название «Za Победу».

Участие в мероприятии приняли работники ПЦБК с семьями и жители микрорайона Голованово. Также данное мероприятие стало первым для нового молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК». Об этом пишет портал properm.ru.

Для гостей праздника были организованы мастер-классы на различные темы. ПЦБК организует в микрорайоне большое количество спортивных мероприятий, а в ДК «Бумажник» действуют бесплатные секции для детей. Теперь жители Голованова получили возможность заниматься спортивными единоборствами благодаря «Лиге ПЦБК», созданной РСБИ и ПЦБК.

Генеральный директор компании Юрий Марков отметил, что это не первый спортивный проект, реализованный ПЦБК. Он рассказал, что с 2021 года в микрорайоне проходят тренировки, которые проводят воспитанники хоккейного клуба «Молот». Марков считает, что важно обеспечить молодежи возможность заниматься спортом. Гендиректор выделил боевые искусства за то, что они воспитывают дух и патриотизм.

ПЦБК, РСБИ и школа № 123 микрорайона Бумкомбинат заключили соглашение, в котором закреплены цели и задачи «Лиги ПЦБК». Флаг движения стал символом дружбы, который кадетам школы вручил Владимир Любровских, исполнительный директор РСБИ в Пермском крае. Он также отметил, что союз заинтересован в развитии единоборств и в патриотическом воспитании молодежи.

В открытии мероприятия участвовали также представители краевого минспорта, районной администрации и штаба общественной поддержки Пермского края. Также организаторы особое внимание уделили патриотической составляющей праздника.

Проведение семейного фестиваля боевых искусств «Za Победу» было приурочено к Году семьи в России и Дню физкультурника. Также «Лига ПЦБК» в сентябре проведет в ДК «Бумажник» день открытых дверей, во время которого подростки смогут пообщаться с тренерами и записаться в интересующие их секции.

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