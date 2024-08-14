Компания Imredi организовала работу распределённой команды в Яндекс 360 для бизнеса

Сейчас более 80 сотрудников компании из разных городов России используют инструменты онлайн-офиса. Они назначают созвоны в Календаре, получают оповещения о них на Почту, а затем встречаются в Телемосте — сервисе для видеовстреч. Так в Imredi провели уже более 50 000 встреч с командой и партнёрами. Отчётная документация и файлы по проектам теперь хранятся на Диске: права доступа к ним ограничивают, чтобы обезопасить корпоративную информацию.