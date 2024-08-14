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Полис ОМС оформили уже 3,5 млн граждан из новых регионов России

Полис ОМС оформили уже 3,5 млн граждан из новых регионов России

14 августа 2024, 14:17
Фото: 1MI
Вместе с полисом обязательного медицинского страхования бесплатный доступ к качественной и современной медицинской помощи уже получили 3,5 миллиона жителей четырёх новых российских регионов.

РИА Новости отмечает, что система медицинского страхования в России гарантирует гражданам получение медицинской помощи на всей территории страны. То же самое касается и жителей новых регионов, которые после получения полиса ОМС имеют право на лечение в любой, в том числе федеральной, клинике, а не только по месту проживания.

Чтобы оформить полис ОМС, граждане могут обратиться в МФЦ, территориальный фонд ОМС или воспользоваться порталом «Госуслуги». Жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо будет подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого им нужен будет паспорт и СНИЛС (при наличии). Детям, имеющим гражданство РФ, для оформления полиса нужен будет паспорт и СНИЛС (при наличии) законного представителя. Если ребенок младше 14 лет, то потребуется его свидетельство о рождении, а если старше — паспорт.

Медицинский страховой полис позволяет записаться на прием к врачу, пройти обследование и лечение в стационаре, а также сделать высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий. В рамках обслуживания по полису ОМС могут сделать пренатальную диагностику плода беременным женщинам и неонатальный скрининг новорожденных. Также в полис ОМС входит и процедура экстракорпорального оплодотворения, если пара испытывает проблемы с зачатием.

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