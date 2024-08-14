Полис ОМС оформили уже 3,5 млн граждан из новых регионов России

Чтобы оформить полис ОМС, граждане могут обратиться в МФЦ, территориальный фонд ОМС или воспользоваться порталом «Госуслуги». Жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо будет подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого им нужен будет паспорт и СНИЛС (при наличии). Детям, имеющим гражданство РФ, для оформления полиса нужен будет паспорт и СНИЛС (при наличии) законного представителя. Если ребенок младше 14 лет, то потребуется его свидетельство о рождении, а если старше — паспорт.