Полис ОМС оформили уже 3,5 млн граждан из новых регионов России

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
РИА Новости отмечает, что система медицинского страхования в России гарантирует гражданам получение медицинской помощи на всей территории страны. То же самое касается и жителей новых регионов, которые после получения полиса ОМС имеют право на лечение в любой, в том числе федеральной, клинике, а не только по месту проживания.
Чтобы оформить полис ОМС, граждане могут обратиться в МФЦ, территориальный фонд ОМС или воспользоваться порталом «Госуслуги». Жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо будет подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого им нужен будет паспорт и СНИЛС (при наличии). Детям, имеющим гражданство РФ, для оформления полиса нужен будет паспорт и СНИЛС (при наличии) законного представителя. Если ребенок младше 14 лет, то потребуется его свидетельство о рождении, а если старше — паспорт.
Медицинский страховой полис позволяет записаться на прием к врачу, пройти обследование и лечение в стационаре, а также сделать высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий. В рамках обслуживания по полису ОМС могут сделать пренатальную диагностику плода беременным женщинам и неонатальный скрининг новорожденных. Также в полис ОМС входит и процедура экстракорпорального оплодотворения, если пара испытывает проблемы с зачатием.