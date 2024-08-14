При поддержке Сбера в Крыму реконструировали храм Архангела Михаила

Возведенный в девятнадцатом веке храм Архангела Михаила был реконструирован на деньги меценатов. Это один из благотворительных проектов Сбера в Алупке. Так, при участии Сбербанка реконструируется парк Воронцовского дворца. Эксперты называют его шедевром эпохи романтизма. Объект является одним из уникальных памятников Крыма.