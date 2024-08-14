tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

При поддержке Сбера в Крыму реконструировали храм Архангела Михаила

При поддержке Сбера в Крыму реконструировали храм Архангела Михаила

14 августа 2024, 12:11
Фото: Пресс-служба Республики Крым
Храм Архангела Михаила в городе Алупке Республики Крым открылся после реставрации. Прихожане уже могут посещать его. Храм входит в состав Ялтинского благочиния Симферопольской и Крымской епархии РПЦ.

Открытие прошло 13 августа с участием митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. На церемонию также прибыли глава Крыма Сергей Аксёнов и Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка. По информации rg.ru, Сбербанк принял участие в благоустройстве территории вокруг храма.

Работы по реконструкции включали в себя обновление подпорных стен и обновление фасадов дома для служащих, возведение амфитеатра, оборудование автопарковки, озеленение территории, на которой появились вымощенные дорожки.

После реконструкции храм превратился в известную туристическую достопримечательность. Объект относится к памятникам архитектуры и истории и охраняется государством как объект культурного наследия народов России.

Отмечается, что в последние годы со стороны крупного бизнеса большое внимание стало уделяться социальной сфере. В прошлом году социальный аспект стал ключевым в повестке дня для 74 процентов российских компаний.

Возведенный в девятнадцатом веке храм Архангела Михаила был реконструирован на деньги меценатов. Это один из благотворительных проектов Сбера в Алупке. Так, при участии Сбербанка реконструируется парк Воронцовского дворца. Эксперты называют его шедевром эпохи романтизма. Объект является одним из уникальных памятников Крыма.

Сбербанк финансирует такие работы, как установка объектов инфраструктуры, кованых ворот, ограждений, а также реставрация дорожек в парке, ремонт стен, озеленение парковой территории.

На этот год в Алупке запланировано благоустройство детского пляжа и Воронцовских купален, а также реконструкция лодочной станции и кафе.

13 августа состоялось открытие композиции «Шепот гор», которая расположена на плато Ай-Петри. Территориальные банки Сбербанка планируют подарить региону десять композиций, которые установят в разных городах республики: Симферополе, Евпатории, Керчи, Севастополе и других. «Шепот гор» является одной из таких композиций.

#Общество
Подпишитесь
6 километров трассы под Нижним Тагилом отремонтируют в 2025 году за 430 млн рублей
Сегодня, 10:39
За ночь в Нижнем Тагиле выпала половина месячной нормы осадков
Сегодня, 08:49
В Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции
Сегодня, 06:46
Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за взрыва
Сегодня, 07:15
В честь Дня города в Екатеринбурге вводят сухой закон
Сегодня, 07:49
В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*
Сегодня, 08:24