При поддержке Сбера в Крыму реконструировали храм Архангела Михаила

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Открытие прошло 13 августа с участием митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. На церемонию также прибыли глава Крыма Сергей Аксёнов и Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка. По информации rg.ru, Сбербанк принял участие в благоустройстве территории вокруг храма.
Работы по реконструкции включали в себя обновление подпорных стен и обновление фасадов дома для служащих, возведение амфитеатра, оборудование автопарковки, озеленение территории, на которой появились вымощенные дорожки.
После реконструкции храм превратился в известную туристическую достопримечательность. Объект относится к памятникам архитектуры и истории и охраняется государством как объект культурного наследия народов России.
Отмечается, что в последние годы со стороны крупного бизнеса большое внимание стало уделяться социальной сфере. В прошлом году социальный аспект стал ключевым в повестке дня для 74 процентов российских компаний.
Возведенный в девятнадцатом веке храм Архангела Михаила был реконструирован на деньги меценатов. Это один из благотворительных проектов Сбера в Алупке. Так, при участии Сбербанка реконструируется парк Воронцовского дворца. Эксперты называют его шедевром эпохи романтизма. Объект является одним из уникальных памятников Крыма.
Сбербанк финансирует такие работы, как установка объектов инфраструктуры, кованых ворот, ограждений, а также реставрация дорожек в парке, ремонт стен, озеленение парковой территории.
На этот год в Алупке запланировано благоустройство детского пляжа и Воронцовских купален, а также реконструкция лодочной станции и кафе.
13 августа состоялось открытие композиции «Шепот гор», которая расположена на плато Ай-Петри. Территориальные банки Сбербанка планируют подарить региону десять композиций, которые установят в разных городах республики: Симферополе, Евпатории, Керчи, Севастополе и других. «Шепот гор» является одной из таких композиций.