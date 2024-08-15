«Домклик» назвал 10 регионов с низкой стоимостью жилья на вторичке

Сервис по поиску недвижимости «Домклик» от Сбербанка обнародовал список 10 крупнейших регионов России с самой низкой ценой на жилье на вторичном рынке. Данные актуальны на начало августа 2024 года и касаются регионов с городами-миллионниками.

Рейтинг был составлен с учетом медианной стоимости одного квадратного метра жилья на основе объявлений о продаже вторичной недвижимости в многоквартирных домах. В расчет не вошли предложения по договорам переуступки и индивидуального жилищного строительства. Первое место занял Пермский край, где стоимость квадратного метра начинается от 77,1 тысячи рублей. Далее следуют Челябинская область (от 81,5 тыс. рублей) и Башкирия (от 86,2 тыс. рублей). В пятерку лидеров также вошли Волгоградская (от 89,4 тыс. рублей) и Самарская области (от 95,6 тыс. рублей). Также в списке Свердловская, Воронежская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край, где стоимость «квадрата» начинается от 96,3 тысячи рублей.