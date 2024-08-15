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Posted 15 августа, 09:18

Published 15 августа, 09:18

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

«Домклик» назвал 10 регионов с низкой стоимостью жилья на вторичке

«Домклик» назвал 10 регионов с низкой стоимостью жилья на вторичке

15 августа 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
Сервис по поиску недвижимости «Домклик» от Сбербанка обнародовал список 10 крупнейших регионов России с самой низкой ценой на жилье на вторичном рынке. Данные актуальны на начало августа 2024 года и касаются регионов с городами-миллионниками.

Рейтинг был составлен с учетом медианной стоимости одного квадратного метра жилья на основе объявлений о продаже вторичной недвижимости в многоквартирных домах. В расчет не вошли предложения по договорам переуступки и индивидуального жилищного строительства.

Первое место занял Пермский край, где стоимость квадратного метра начинается от 77,1 тысячи рублей. Далее следуют Челябинская область (от 81,5 тыс. рублей) и Башкирия (от 86,2 тыс. рублей). В пятерку лидеров также вошли Волгоградская (от 89,4 тыс. рублей) и Самарская области (от 95,6 тыс. рублей).

Также в списке Свердловская, Воронежская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край, где стоимость «квадрата» начинается от 96,3 тысячи рублей.

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