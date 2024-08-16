При поддержке ЕР в Курскую область было доставлено более 800 тонн гумпомощи

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Евгений Маслов и руководитель движения «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов совместно координируют работу центра распределения гумпомощи. Якушев напомнил о поручении, данном Дмитрием Медведевым на ВСК по ситуации в Курской области 13 августа, о том, что партия должна оперативно реагировать на все вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим жителям региона. У ЕР есть все необходимые для этого ресурсы и инфраструктура.