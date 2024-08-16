При поддержке ЕР в Курскую область было доставлено более 800 тонн гумпомощи

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Начиная с 7 августа партия поставляет гуманитарные грузы жителям пострадавшего региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев во время своего визита в Курскую область. Совместно с временно исполняющим обязанности главы Курской области, и. о. секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым он оценил работу центра распределения гуманитарной помощи и выяснил текущие потребности пострадавших, находящихся в ПВР, информирует newsnn.ru.
Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Евгений Маслов и руководитель движения «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов совместно координируют работу центра распределения гумпомощи. Якушев напомнил о поручении, данном Дмитрием Медведевым на ВСК по ситуации в Курской области 13 августа, о том, что партия должна оперативно реагировать на все вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим жителям региона. У ЕР есть все необходимые для этого ресурсы и инфраструктура.
При участии Якушева, МГЕР и волонтеров «Единой России» в два крупных ПВР была доставлена бытовая техника, включая микроволновки и холодильники. Кроме того, эти пункты были доставлены фрукты и сладости для детей, а также бытовая химия.
Как отметил врио секретаря генерального совета «Единой России», в большинстве пунктов временного размещения созданы комфортные условия для проживания. В настоящее время в столице региона работают около 70 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Они занимаются организацией движения людей, сортировкой и распределением гуманитарной помощи. Здесь работают волонтеры практически из всех уголков России — от юга до Дальнего Востока. Их количество увеличивается ежедневно.
Для получения гуманитарной помощи необходимо обратиться в штаб общественной поддержки «Единой России». Стоит отметить, что курские медики также получают поддержку. Им направили РЭБ для машин скорой помощи, продукты питания, воду и бытовую технику.
Активисты партии оказывают адресную помощь жителям Рыльска, а добровольцы МГЕР активно участвуют в эвакуации жителей из населенного пункта, подвергшегося обстрелу. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
Главной задачей «Единой России» является помощь людям. Партия приступила к этой работе с первых минут после нападения ВСУ на Курскую область, подчеркнул Владимир Якушев.