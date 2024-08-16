tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

При поддержке ЕР в Курскую область было доставлено более 800 тонн гумпомощи

При поддержке ЕР в Курскую область было доставлено более 800 тонн гумпомощи

16 августа 2024, 09:08
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» обеспечила доставку свыше 800 тонн гуманитарной помощи для пунктов временного размещения (ПВР), открытых в Курской области. К гуманитарной миссии привлечено более шестидесяти региональных отделений. ЕР также помогает в восстановлении жилых домов.

Начиная с 7 августа партия поставляет гуманитарные грузы жителям пострадавшего региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев во время своего визита в Курскую область. Совместно с временно исполняющим обязанности главы Курской области, и. о. секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым он оценил работу центра распределения гуманитарной помощи и выяснил текущие потребности пострадавших, находящихся в ПВР, информирует newsnn.ru.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Евгений Маслов и руководитель движения «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов совместно координируют работу центра распределения гумпомощи. Якушев напомнил о поручении, данном Дмитрием Медведевым на ВСК по ситуации в Курской области 13 августа, о том, что партия должна оперативно реагировать на все вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим жителям региона. У ЕР есть все необходимые для этого ресурсы и инфраструктура.

При участии Якушева, МГЕР и волонтеров «Единой России» в два крупных ПВР была доставлена бытовая техника, включая микроволновки и холодильники. Кроме того, эти пункты были доставлены фрукты и сладости для детей, а также бытовая химия.

Как отметил врио секретаря генерального совета «Единой России», в большинстве пунктов временного размещения созданы комфортные условия для проживания. В настоящее время в столице региона работают около 70 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Они занимаются организацией движения людей, сортировкой и распределением гуманитарной помощи. Здесь работают волонтеры практически из всех уголков России — от юга до Дальнего Востока. Их количество увеличивается ежедневно.

Для получения гуманитарной помощи необходимо обратиться в штаб общественной поддержки «Единой России». Стоит отметить, что курские медики также получают поддержку. Им направили РЭБ для машин скорой помощи, продукты питания, воду и бытовую технику.

Активисты партии оказывают адресную помощь жителям Рыльска, а добровольцы МГЕР активно участвуют в эвакуации жителей из населенного пункта, подвергшегося обстрелу. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

Главной задачей «Единой России» является помощь людям. Партия приступила к этой работе с первых минут после нападения ВСУ на Курскую область, подчеркнул Владимир Якушев.

Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Вчера, 09:45
Житель Свердловской области собрал 70 кг грибов в лесу под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:31
Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за неделю
Сегодня, 06:38
В Нижнем Тагиле продолжается строительство завода по очистке воды
Сегодня, 06:58
В Екатеринбурге неизвестный фальшивыми деньгами расплачивается в «ЖизньМарте»
Сегодня, 07:10
Отец погибшей девочки в Нижнем Тагиле не верит в версию со взрывом газа в доме
Сегодня, 07:17