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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Совы и жаворонки: можно ли переучить любителей ранних и поздних пробуждений

Совы и жаворонки: можно ли переучить любителей ранних и поздних пробуждений

27 августа 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
Если вас называют совой, вам наверняка сложно дается утреннее пробуждение. Это обусловлено функционированием гипоталамуса — отдела головного мозга, отвечающего за циркадные ритмы, или биологические часы.

Согласно заявлению специалиста по циркадной физиологии Виктории Ревелл и изучающего сон профессора Малкольма фон Шанца из Университета Нортумбрии, все люди способны перестроиться на ритмы жаворонка.

В перечне ключевых раздражителей, оказывающих воздействие на функционирование гипоталамуса, ведущую позицию занимает свет. Любители проводить время перед сном в помещении с включенным светом настраивают собственный организм на поздний отход ко сну. Интенсивнее всего гипоталамус «бодрится» от синего света мобильных гаджетов, схожего по воздействию с дневным. Соответственно, специалисты советуют отложить в сторону такие устройства перед сном, пишет newia.ru.

Не только темнота помогает нам быстро уснуть и хорошо отдохнуть ночью. В месте отдыха следует соблюдать тишину, а температура воздуха не должна превышать двадцати градусов.

Человеку, который долгое время ложился спать за полночь, сложно сразу начать засыпать в девять часов. Время отхода ко сну следует корректировать не слишком резко.

Придающий энергию кофеин хорош для пробуждения, но в вечерние часы лучше ограничить употребление чая и кофе, поскольку кофеин выводится медленно — в течение нескольких часов. Кроме того, по вечерам лучше не употреблять в пищу содержащие сахар продукты и алкогольные напитки.

Ужин лучше составить из молочных продуктов, хлопьев, орехов и мяса индейки. Они содержат аминокислоту триптофан, которая в организме трансформируется в мелатонин — гормон сна. Известно, что триптофан применяется при изготовлении некоторых снотворных препаратов.

Спортивные упражнения, ходьба и бег на свежем воздухе и другая физическая активность в течение дня помогают быстрому засыпанию ночью.

Пробуждаясь утром, очень важно вставать сразу, выполнять упражнения, пить чай или кофе, не пытаясь подремать «еще минутку».

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