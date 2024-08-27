Совы и жаворонки: можно ли переучить любителей ранних и поздних пробуждений

В перечне ключевых раздражителей, оказывающих воздействие на функционирование гипоталамуса, ведущую позицию занимает свет. Любители проводить время перед сном в помещении с включенным светом настраивают собственный организм на поздний отход ко сну. Интенсивнее всего гипоталамус «бодрится» от синего света мобильных гаджетов, схожего по воздействию с дневным. Соответственно, специалисты советуют отложить в сторону такие устройства перед сном, пишет newia.ru.