Совы и жаворонки: можно ли переучить любителей ранних и поздних пробуждений

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:04
Согласно заявлению специалиста по циркадной физиологии Виктории Ревелл и изучающего сон профессора Малкольма фон Шанца из Университета Нортумбрии, все люди способны перестроиться на ритмы жаворонка.
В перечне ключевых раздражителей, оказывающих воздействие на функционирование гипоталамуса, ведущую позицию занимает свет. Любители проводить время перед сном в помещении с включенным светом настраивают собственный организм на поздний отход ко сну. Интенсивнее всего гипоталамус «бодрится» от синего света мобильных гаджетов, схожего по воздействию с дневным. Соответственно, специалисты советуют отложить в сторону такие устройства перед сном, пишет newia.ru.
Не только темнота помогает нам быстро уснуть и хорошо отдохнуть ночью. В месте отдыха следует соблюдать тишину, а температура воздуха не должна превышать двадцати градусов.
Человеку, который долгое время ложился спать за полночь, сложно сразу начать засыпать в девять часов. Время отхода ко сну следует корректировать не слишком резко.
Придающий энергию кофеин хорош для пробуждения, но в вечерние часы лучше ограничить употребление чая и кофе, поскольку кофеин выводится медленно — в течение нескольких часов. Кроме того, по вечерам лучше не употреблять в пищу содержащие сахар продукты и алкогольные напитки.
Ужин лучше составить из молочных продуктов, хлопьев, орехов и мяса индейки. Они содержат аминокислоту триптофан, которая в организме трансформируется в мелатонин — гормон сна. Известно, что триптофан применяется при изготовлении некоторых снотворных препаратов.
Спортивные упражнения, ходьба и бег на свежем воздухе и другая физическая активность в течение дня помогают быстрому засыпанию ночью.
Пробуждаясь утром, очень важно вставать сразу, выполнять упражнения, пить чай или кофе, не пытаясь подремать «еще минутку».