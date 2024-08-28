В России могут смягчить приговоры для обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
За последние годы количество подобных дел заметно возросло, и нередки случаи, когда за размещение информации в социальных сетях назначают более серьезные наказания, чем за тяжкие преступления против личности, такие как убийства или изнасилования.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к президенту с призывом исправить эту несправедливость. Ее инициатива нашла поддержку как среди ученых-юристов, так и в адвокатском сообществе. Предложения по гуманизации наказаний были направлены в Государственную думу для рассмотрения и принятия соответствующих законодательных изменений.
В конце прошлого года Ева Меркачева привлекла внимание общественности к проблеме шантажа через Telegram. Она подчеркнула, что подобные преступления могут быть квалифицированы как вымогательство, преступление, относящееся к категории особо тяжких. Член СПЧ призвала пересмотреть правоприменительную практику, чтобы создать почву для смягчения наказаний в таких случаях.
Одновременно вспыхнули дискуссии вокруг статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанные с требованием денег под угрозой распространения компрометирующей информации. Многие специалисты считают, что применение этой статьи к telegram-каналам не является правомерным, так как не учитывает специфику распространения информации в интернете.
Правоохранительные органы и суды рассматривают размещение данных в социальных сетях как «длящееся деяние», так как информация продолжает циркулировать до тех пор, пока пост не будет удален. В связи с этим предложение удалить пост за деньги воспринимается как вымогательство. Однако, по мнению многих экспертов, если пост уже разместили, требование удалить его за деньги не может считаться шантажом под угрозой распространения информации, так как контент получил распространение.
Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев изучил материалы десятков уголовных дел и сделал выводы, что требование удалить информацию за деньги нельзя воспринимать как вымогательство, если пост уже опубликован. Эту точку зрения приняли и практикующие адвокаты.
Татьяна Пашкевич, член Адвокатской палаты города Москвы, в беседе с изданием 360.ru заявила, что неправомерно считать вымогательством требование удалить информацию, если она уже получила распространение в Сети.
На площадке 14-го Конгресса уголовного права тоже зашла речь о возможности изменить подход к квалификации дел о вымогательстве в Telegram. Если потерпевший согласен оплатить удаление негативной публикации о себе, то в действиях администраторов telegram-канала не будет признаков вымогательства или преступления вообще. В противном случае, если потерпевший отказывается платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, то дело надо рассматривать по статье 179 УК РФ — о принуждении к сделке.
Таким образом, как в научном, так и в адвокатском сообществе убеждены в необходимости изменить правоприменительную практику в отношении ненасильственных преступлений, в том числе вымогательства через Telegram. Совет по правам человека представил ряд инициатив по гуманизации законодательства, которые были внесены в Государственную думу. Осталось дождаться формулировки поправок и их принятия, чтобы увидеть отражение изменений в Уголовном кодексе, пишет 360.ru.