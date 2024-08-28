В России могут смягчить приговоры для обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Правоохранительные органы и суды рассматривают размещение данных в социальных сетях как «длящееся деяние», так как информация продолжает циркулировать до тех пор, пока пост не будет удален. В связи с этим предложение удалить пост за деньги воспринимается как вымогательство. Однако, по мнению многих экспертов, если пост уже разместили, требование удалить его за деньги не может считаться шантажом под угрозой распространения информации, так как контент получил распространение.