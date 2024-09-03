Малый и средний бизнес активно переходит из «Открытия» в ВТБ

В рамках интеграции двух банков 75% отделений «Открытия» уже перешли под управление ВТБ. К началу сентября 182 филиала в 49 регионах сменили вывески, и к концу года все 230 отделений войдут в состав ВТБ. Прогнозируется, что через два года общее количество филиалов ВТБ по стране достигнет 1800.