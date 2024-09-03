Малый и средний бизнес активно переходит из «Открытия» в ВТБ

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Завершение переходного процесса планируется к октябрю, после чего дистанционное обслуживание клиентов «Открытия» будет прекращено. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, передает inkazan.ru.
В рамках интеграции двух банков 75% отделений «Открытия» уже перешли под управление ВТБ. К началу сентября 182 филиала в 49 регионах сменили вывески, и к концу года все 230 отделений войдут в состав ВТБ. Прогнозируется, что через два года общее количество филиалов ВТБ по стране достигнет 1800.
По словам Дениса Бортникова, объединение двух крупных игроков российского банковского рынка является одним из самых масштабных проектов с технической точки зрения.