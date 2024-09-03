tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Малый и средний бизнес активно переходит из «Открытия» в ВТБ

Малый и средний бизнес активно переходит из «Открытия» в ВТБ

3 сентября 2024, 12:25
Фото: 1MI
ВТБ активно переходят клиенты из банка «Открытие», в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса. По данным на начало сентября, более половины таких клиентов уже перешли в ВТБ, причём около 75% из них сделали это через интернет.

Завершение переходного процесса планируется к октябрю, после чего дистанционное обслуживание клиентов «Открытия» будет прекращено. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, передает inkazan.ru.

В рамках интеграции двух банков 75% отделений «Открытия» уже перешли под управление ВТБ. К началу сентября 182 филиала в 49 регионах сменили вывески, и к концу года все 230 отделений войдут в состав ВТБ. Прогнозируется, что через два года общее количество филиалов ВТБ по стране достигнет 1800.

По словам Дениса Бортникова, объединение двух крупных игроков российского банковского рынка является одним из самых масштабных проектов с технической точки зрения.

Подпишитесь
Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Насти
Сегодня, 08:59
В Екатеринбурге арестована директор столовой, которая обеспечивала едой 19 школ
Вчера, 14:15
В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублей
Вчера, 11:44
Замдиректора и бывший ученик подрались в гимназии №37 Екатеринбурга
Вчера, 15:37
Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август
Сегодня, 11:00
Ветеран труда УВЗ в Нижнем Тагиле ушел из жизни на 86 году
Сегодня, 03:39