С 1 сентября штрафы для недобросовестных застройщиков снизили в 20 раз

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
По новому закону размер компенсации, выплачиваемой строительной фирмой при нарушении условий ДДУ, снизился в 2 раза. Кроме того в десять раз снизится размер штрафов за сданный не вовремя объект.
Как рассказал изданию «Новые известия» Дмитрий Волнухин, глава «Юрисервиса», общий размер компенсаций, которые обманутые дольщики смогут требовать в суде с застройщиков, снизился в 20 раз. Это означает, что возможности на защиту нарушенных прав у покупателей значительно сократились.
Законопроект, вносящий изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», был принят Госдумой и Советом Федерации в рекордные сроки: от внесения законопроекта 28 мая до подписания президентом 8 августа. Авторы поправок утверждают, что изменения направлены на улучшение качества строительства. Однако представители потребительских организаций выражают обеспокоенность, полагая, что изменения приведут к ухудшению положения дольщиков. Они опасаются, что молниеносный проход законопроекта по парламенту и утверждение его президентом говорят о том, что изменения были приняты в интересах застройщиков, а не потребителей.
Юрист Анна Смирнова считает, что новые изменения в законодательстве о долевом строительстве (ДДУ) создают неравные условия для застройщиков и потребителей. По ее словам, снижение размера неустойки за несвоевременный ввод жилья и низкое качество строительства делает для застройщиков более выгодным нарушать сроки и стандарты, чем брать кредит в банке на развитие бизнеса. Смирнова уверена, что новые правила ДДУ фактически лишают дольщиков возможности реально защищать свои интересы.
Сентябрьские изменения в закон о ДДУ грозят серьезными последствиями для потребителей. Во-первых, снижение размера неустойки делает покупку квартиры в строящемся доме более рискованной. Это может привести к снижению интереса потенциальных дольщиков к инвестированию в недостроенные объекты, поскольку гарантии их прав существенно сократились. Во-вторых, изменения в законе угрожают существованию общественных организаций, защищающих права потребителей.
Напомним, в Екатеринбурге снова взяли под стражу застройщика-обманщика.