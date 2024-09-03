С 1 сентября штрафы для недобросовестных застройщиков снизили в 20 раз

Законопроект, вносящий изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», был принят Госдумой и Советом Федерации в рекордные сроки: от внесения законопроекта 28 мая до подписания президентом 8 августа. Авторы поправок утверждают, что изменения направлены на улучшение качества строительства. Однако представители потребительских организаций выражают обеспокоенность, полагая, что изменения приведут к ухудшению положения дольщиков. Они опасаются, что молниеносный проход законопроекта по парламенту и утверждение его президентом говорят о том, что изменения были приняты в интересах застройщиков, а не потребителей.