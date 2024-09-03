В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел корпоративный День знаний

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Программа празднования началась с мастер-класса для учащихся в Инженерной школе. Для инженерных классов и учащихся «Компьютерной школы ХИТ» старшекурсники университета провели научно-популярный инженерный квест. А в конференц-зале вуза прошло награждение получивших звания кандидатов и докторов наук, а также тех, кто в дополнение к основной работе активно передает в университете свой практический опыт — эти люди за деятельность в области высшего и дополнительного профессионального образования получили звание «Лучшего корпоративного преподавателя».
Корпоративный День знаний для нас — это не только празник для первокурсников. В первую очередь, это большое чествование всех тех, кто помимо своей основной работы занимается образованием, просветительской и научной деятельностью, кто активно передает свои практические навыки и знания, полученные на производстве, будущим инженерам, — отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Особым подарком на день рождения стало открытие в научно-исследовательском центре университета двух новых научно-образовательных лабораторий по пирометаллургии и очистке промышленных вод и стоков.
В 2024 году первый в России частный инженерный университет провел четвертый выпуск студентов. За все время работы вуза для промышленных предприятий из разных регионов страны было подготовлено 864 дипломированных выпускников очного и заочного обучения.
Первокурсниками в этом году стали 278 человек. Из них 112 очного и 166 заочного обучения. В их числе и выпускники инженерной школы, которые получили от университета в подарок планшеты. Будущие специалисты приступят к обучению по таким направлениям, как «Горное дело», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника». Кроме того, впервые набрана группа студентов на «Технологию лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
Студентам будет назначена стипендия в зависимости от успеваемости от 3 до 5 тысяч рублей. Также обучающиеся могут рассчитывать на доплаты за активность во внеурочной, волонтерской, спортивной, научной деятельности, на именные стипендии по 10 тысяч рублей в месяц, которые на сегодняшний день получают 30 человек.
Напомним, в марте 2024 года Технический университет УГМК второй раз вошел в лидеры рейтинга вузов всероссийского агентства RAEX (1-е место в Свердловской области, 2-е место в УрФО).