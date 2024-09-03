tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел корпоративный День знаний

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел корпоративный День знаний

3 сентября 2024, 13:25
Фото: пресс-служба Техуниверситета
3 сентября в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме отметили корпоративный День знаний, традиционно приуроченный ко Дню рождения вуза и началу нового учебного года.

Программа празднования началась с мастер-класса для учащихся в Инженерной школе. Для инженерных классов и учащихся «Компьютерной школы ХИТ» старшекурсники университета провели научно-популярный инженерный квест. А в конференц-зале вуза прошло награждение получивших звания кандидатов и докторов наук, а также тех, кто в дополнение к основной работе активно передает в университете свой практический опыт — эти люди за деятельность в области высшего и дополнительного профессионального образования получили звание «Лучшего корпоративного преподавателя».

Корпоративный День знаний для нас — это не только празник для первокурсников. В первую очередь, это большое чествование всех тех, кто помимо своей основной работы занимается образованием, просветительской и научной деятельностью, кто активно передает свои практические навыки и знания, полученные на производстве, будущим инженерам, — отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Особым подарком на день рождения стало открытие в научно-исследовательском центре университета двух новых научно-образовательных лабораторий по пирометаллургии и очистке промышленных вод и стоков.

Фото: пресс-служба Техуниверситета

В 2024 году первый в России частный инженерный университет провел четвертый выпуск студентов. За все время работы вуза для промышленных предприятий из разных регионов страны было подготовлено 864 дипломированных выпускников очного и заочного обучения.

Первокурсниками в этом году стали 278 человек. Из них 112 очного и 166 заочного обучения. В их числе и выпускники инженерной школы, которые получили от университета в подарок планшеты. Будущие специалисты приступят к обучению по таким направлениям, как «Горное дело», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника». Кроме того, впервые набрана группа студентов на «Технологию лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Студентам будет назначена стипендия в зависимости от успеваемости от 3 до 5 тысяч рублей. Также обучающиеся могут рассчитывать на доплаты за активность во внеурочной, волонтерской, спортивной, научной деятельности, на именные стипендии по 10 тысяч рублей в месяц, которые на сегодняшний день получают 30 человек.

Напомним, в марте 2024 года Технический университет УГМК второй раз вошел в лидеры рейтинга вузов всероссийского агентства RAEX (1-е место в Свердловской области, 2-е место в УрФО).

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Студенты#Верхняя Пышма#Мастер-класс#Выпускники#Промышленность#Вуз#Очистка воды#Стипендия#День знаний#Университет#Екатеринбург#Рейтинг вузов
Подпишитесь
Найдено тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней Насти
Сегодня, 08:59
ВИЧ-угроза: в Нижнем Тагиле мужчина утаил от партнерши свой диагноз
Сегодня, 12:16
В Нижнем Тагиле восстановят дороги после перекопов
Сегодня, 13:09
Охранников в центральную библиотеку ищут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:07
На неделю откладывается открытие улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:29
Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август
Сегодня, 11:00