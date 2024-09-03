В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел корпоративный День знаний

Первокурсниками в этом году стали 278 человек. Из них 112 очного и 166 заочного обучения. В их числе и выпускники инженерной школы, которые получили от университета в подарок планшеты. Будущие специалисты приступят к обучению по таким направлениям, как «Горное дело», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника». Кроме того, впервые набрана группа студентов на «Технологию лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».