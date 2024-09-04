Бренд «Легенда Байкала» включили в число партнеров ВЭФ во Владивостоке

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Байкальская вода является объектом особой ценности из-за ее исключительной чистоты и уникальных свойств, которые делают воду особенным и ценным для потребителей продуктом. Она характеризуется высоким уровнем природного кислорода (12 миллиграммов на литр воды) и pH, который соответствует уровню pH человеческого организма (от 7,2 до 8,2), что обеспечивает легкую усвояемость и несет человеку энергию и силу. Об этом пишет vostokmedia.
Бренд «Легенда Байкала» считается лидером на рынке байкальской воды в России, и завод, стоящий на берегу Байкала, остается единственным в стране, который добывает воду со дна озера на глубине 400 метров. Это обстоятельство гарантирует уникальное качество воды, которое высоко ценят потребители.
Генеральный директор «Байкал Аква» Александр Чернышев на площадке ВЭФ поделился дальнейшими планами, раскрыв намерения компании развивать собственные производственные мощности в ближайшем будущем. Для этого компания создает новые производства в городе Байкальске Иркутской области и на юге России, а также планирует выпуск новой продукции, включая напитки на байкальской воде и воду в категории L-Ice и Limited edition.
В настоящее время потребители все чаще отдают предпочтение воде в стеклянной таре, отказавшись от пластиковой альтернативы по причине экологичности первого варианта и его безопасности для здоровья. Регулярное потребление воды играет важную роль в укреплении иммунной системы, стимулирует восстановительные функции после физических нагрузок и помогает повысить работоспособность. Во многом из-за этого рынок питьевой воды в России, как и во всем мире, считается перспективным и привлекательным для компаний, таких как «Байкал Аква».