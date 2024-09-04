Бренд «Легенда Байкала» включили в число партнеров ВЭФ во Владивостоке

В настоящее время потребители все чаще отдают предпочтение воде в стеклянной таре, отказавшись от пластиковой альтернативы по причине экологичности первого варианта и его безопасности для здоровья. Регулярное потребление воды играет важную роль в укреплении иммунной системы, стимулирует восстановительные функции после физических нагрузок и помогает повысить работоспособность. Во многом из-за этого рынок питьевой воды в России, как и во всем мире, считается перспективным и привлекательным для компаний, таких как «Байкал Аква».