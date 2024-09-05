Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Об этом «РИА Новости» заявил лидер Сербской народной партии, министр без портфеля в сербском правительстве Ненад Попович.
Накануне стало известно, что США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, агентств Sputnik, Ruptly, а также ограничения в отношении ряда топ-менеджеров RT, среди которых главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Об этом информирует «РИА Новости».
«Введение санкций США в отношении медиагруппы „Россия сегодня“ — это, безусловно, глобальный удар по фундаментальным принципам свободы слова и независимости средств массовой информации», — убежден Попович. Он также обозначил это решение как скандальное и политически ангажированное, в корне противоречащее анонсируемым США демократическим принципам.
По мнению Поповича, США постоянно настаивают на важности демократических ценностей, основной из которых называют свободу слова и, в частности, возможность представителей СМИ, в том числе оппозиционных, беспрепятственно осуществлять свою деятельность. При этом в реальности имеет место прямо противоположная ситуация, напомнил Попович.
Сербский министр также утверждает, что в США в штыки принимают альтернативные точки зрения, и эгоцентризм руководства этой страны уже перешел все мыслимые границы. «Хуже всего, что они лишают своих граждан доступа к альтернативным источникам информации, нарушая тем самым и их права», — сожалеет член сербского правительства.
Ненад Попович также напомнил, что в Сербии, в отличие от США, представлены самые различные СМИ — официально и без всяких ограничений. Российские СМИ распространяют свою точку зрения на актуальные мировые события, независимо от того, как это воспринимают вокруг. Поэтому сербам предоставлена возможность выбора источников, в которых они черпают информацию, заключил Ненад Попович, указав, что подобная практика целиком соответствует ценностям любого передового демократического общества.