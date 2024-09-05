Ненад Попович также напомнил, что в Сербии, в отличие от США, представлены самые различные СМИ — официально и без всяких ограничений. Российские СМИ распространяют свою точку зрения на актуальные мировые события, независимо от того, как это воспринимают вокруг. Поэтому сербам предоставлена возможность выбора источников, в которых они черпают информацию, заключил Ненад Попович, указав, что подобная практика целиком соответствует ценностям любого передового демократического общества.