Свердловчане вошли в ТОП-5 путешественников по Самаре

Рейтинг туристической привлекательности Самары появился в преддверии запуска гастрономического путеводителя по волжской кухне. Например, в гиде собраны свыше 70 ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории, которые были отобраны на основе отзывов пользователей и ресторанных критиков. Здесь можно найти рестораны с видом на Волгу, мясные, рыбные, семейные заведения, атмосферные места для завтраков, колоритные и экзотические локации и точки для быстрого перекуса. И конечно адреса баров, где разливают знаменитый российский сорт пива. Также из путеводителя можно узнать о региональных гастрофестивалях.