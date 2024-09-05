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Свердловчане вошли в ТОП-5 путешественников по Самаре

Свердловчане вошли в ТОП-5 путешественников по Самаре

5 сентября 2024, 09:05
Фото: 1MI
Аналитики Big Data составили рейтинг российских регионов, жители которых чаще всего путешествуют в Самару. Свердловская область замкнула ТОП-5.

Если исключить из подсчетов соседствующие с Самарской, Оренбургскую область, Татарстан и Башкортостан, то уральцы стали вторыми по массовости, после москвичей, гостями Средневолжского региона.

Согласно данным аналитики МТС Travel, большинство туристов, приезжающих в Самарскую область со Среднего Урала составляют мужчины — 59%. Около 16% гостей — молодые люди в возрасте 25-34 лет, самая массовая категория туристов (27%) — люди среднего возраста от 35-х до 44-ти лет, а самая финансово-состоятельная (16%) — мужчины и женщины в возрасте 45-ти — 54-х лет. При подсчете учитывались только поездки более чем с одной ночевкой. Средняя продолжительность пребывания свердловчан в Самаре составила 4 дня.

Рейтинг туристической привлекательности Самары появился в преддверии запуска гастрономического путеводителя по волжской кухне. Например, в гиде собраны свыше 70 ресторанов и кафе Самары разной ценовой категории, которые были отобраны на основе отзывов пользователей и ресторанных критиков. Здесь можно найти рестораны с видом на Волгу, мясные, рыбные, семейные заведения, атмосферные места для завтраков, колоритные и экзотические локации и точки для быстрого перекуса. И конечно адреса баров, где разливают знаменитый российский сорт пива. Также из путеводителя можно узнать о региональных гастрофестивалях.

Самара сегодня является одним из наиболее популярных туристических направлений в стране. В этом летнем сезоне город вошел в первую десятку по спросу на отели и другие объекты размещения путешественников. С Екатеринбургом Самару связывает прямое железнодорожное и авиационное сообщение. Через Самару свердловчане чаще всего отправляются в автомобильные путешествия к морю. Собственно, с Самары, в представлении уральцев, и начинается российский юг с его удивительной и разнообразной кухней, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Гастрономический путеводитель по волжской кухне доступен абонентам всех операторов. Помимо Самары, они уже запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске и Петропавловске-Камчатском, а до конца 2024 года они появятся в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге.

#Общество#Аналитика#Туризм#Рейтинг#Самара#Средний Урал#Авиация#Пиво#Кухня#МТС#Отели#Рестораны#Екатеринбург
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