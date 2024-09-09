В Петербурге карманник из Нижнего Тагила пойман с поличным

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Published Сегодня, 08:51
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Инцидент произошел 6 сентября. Поздно вечером на улице Рубинштейна 29-летний петербуржец присел на скамейку у дома №36 и уснул. Когда он проснулся, у него исчез кошелек с деньгами. Пропало и водительское удостоверение.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого, уроженца Нижнего Тагила. Мужчине 46 лет. Он нигде не работает.
В настоящее время полиция устанавливает его причастность к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО.
Ранее в Нижнем Тагиле карманник вытащил у женщины 7 тысяч, пока она платила за газ.