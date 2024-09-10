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Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Ученые попробовали на вкус воду возрастом 2,6 млрд лет

10 сентября 2024, 17:04
Группа геологов совершила выдающееся открытие: в глубинах шахты в Канаде они обнаружили воду, возраст которой, как показали исследования, превышает 2,6 миллиарда лет. Это самая древняя вода на планете.

Как сообщает newkhakasiya.online, один из геологов решил попробовать воду на вкус. Профессор Барбара Шервуд Лоллар, возглавлявшая исследовательскую команду, объяснила, что дегустация может дать представление о возрасте воды: чем более соленым будет ее вкус, тем она старше.

«Очень соленая и горькая — намного соленее морской воды», — сказала она.

Она также отметила, что такая вода не только неприемлема для употребления в больших количествах из-за возможных опасностей, но и слишком значима с научной точки зрения, чтобы использовать ее таким образом. Поэтому геолог просто макнул палец в воду и положил его на кончик языка.

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