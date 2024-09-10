Ученые попробовали на вкус воду возрастом 2,6 млрд лет

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Как сообщает newkhakasiya.online, один из геологов решил попробовать воду на вкус. Профессор Барбара Шервуд Лоллар, возглавлявшая исследовательскую команду, объяснила, что дегустация может дать представление о возрасте воды: чем более соленым будет ее вкус, тем она старше.
«Очень соленая и горькая — намного соленее морской воды», — сказала она.
Она также отметила, что такая вода не только неприемлема для употребления в больших количествах из-за возможных опасностей, но и слишком значима с научной точки зрения, чтобы использовать ее таким образом. Поэтому геолог просто макнул палец в воду и положил его на кончик языка.