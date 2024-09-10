ВСК Университет запускает программы с возможностью получения официальных документов

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Обучение прошли уже несколько десятков тысяч слушателей, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) составил 9,8 из 10.
Учреждение предлагает организациям и частным клиентам более 80 образовательных сервисов. Программы разработаны с учетом актуальных тенденций и потребностей рынка. Каждое обучение включает теоретические и практические модули, что позволяет участникам не только усвоить материал, но и эффективно применять его в своей профессиональной деятельности.
17 и 18 октября ВСК Университет проведет интенсив по одному из новых направлений обучения — корпоративному страхованию для профессионалов. В рамках мероприятия эксперты будут освещать главные вопросы, возникающие из-за нестабильности на рынке.
Также теперь, с получением лицензии на осуществление образовательной деятельности, слушатели ВСК Университета смогут получить официальные документы: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации и сертификат о дополнительном образовании. Эти документы подтверждают уровень компетенций участников программы и соответствуют современным требованиям.
«Мы создаем сообщество, в котором каждый партнер чувствует поддержку и участие. Образовательные услуги, которые мы предлагаем, — это не только шаг к развитию экосистемы отношений, это весомый вклад в успех и благополучие наших слушателей», — прокомментировал достижения Корпоративного Университета Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
«ВСК Университет — первая полноценная образовательная организация, которая предоставляет слушателям возможности не только приобретать экспертные знания по страховой тематике, но и получать дополнительное профессиональное образование по более чем 80 программам развития „мягких“ навыков, управленческих компетенций и передовых направлений, таких как цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта», — отметил Александр Анапольский, ректор ВСК Университета.
Ознакомиться с образовательными сервисами ВСК Университета и подать заявку на участие можно на сайте организации https://university.vsk.ru.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-5 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: ruAA по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА (RU) по версии АКРА, АА+.ru по версии НКР. Сайт — www.vsk.ru.