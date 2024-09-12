Клевета и спам: как собственник УК «СтройСервис» в Тагиле борется с конкурентами

Еще во время работы в «СтройСервисе» Галина Яковец приняла участие в создании новой управляющей компании — «Лидер МКД», а после ухода стала ее директором. Пока новая УК не имеет дома в управлении, но планирует убедить жителей шести многоквартирников «СтройСервиса» перейти к ней. Однако, как только руководство «Лидер МКД» начало проводить встречи с жильцами этих домов, история с листовками повторилась. На этот раз информационная война Артема Рубцова направлена конкретно на Галину. В объявлениях, развешенных на подъездах, говорилось, что из-за неоднократных нарушений трудовой дисциплины и жалоб жителей она была уволена с должности директора «СтройСервиса». Кроме того, Галина Яковец якобы похитила у компании 2 млн рублей, полученных от жителей.