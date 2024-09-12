Клевета и спам: как собственник УК «СтройСервис» в Тагиле борется с конкурентами

Posted 12 сентября, 08:01
Published 12 сентября, 08:01
Modified 12 сентября, 09:58
Updated 12 сентября, 09:58
Компания то предупреждала о рейдерских захватах конкурентов, то информировала о смене директора управляющей компании. Мы решили разобраться в этой истории и узнать, что на самом деле стоит за сменой руководства УК и как связаны эти листовки с желанием жителей сменить «СтройСервис» на любую другую управляющую компанию.
В одном из тиражей расклеенных листовок жильцам сообщалась информация об увольнении с должности директора УК Галины Яковец в июле 2024 года, и якобы о хищении ею 2 млн рублей. В «СтройСервисе» Галина Яковец проработала четыре года, два из них на должности директора и покинула ее по собственному желанию. Со слов Галины возглавить УК в свое время она вызвалась сама, предложив свою кандидатуру собственнику Артему Рубцову. На тот момент в компании шла большая текучка руководства, директора менялись, практически не задерживаясь.
Изначально я работала главным бухгалтером. Пришел тот момент, когда поменялся один директор, другой директор. И мы остались в такой ситуации, что нет директора и никто не хочет идти на эту должность. Я тогда в виде помощи предложила Рубцову себя, так как там нужен был квалификационный аттестат, а у меня он был, — рассказала Галина Яковец.
Однако со временем взгляды на управление компанией у Яковец и Рубцова начали расходиться.
В моем понимании нужно было вкладывать в дома деньги, потому что конкуренция очень высокая. У него же было какое-то другое понимание, видимо. Я была щитом между ним и собственниками домов, когда они приходили и говорили, что «нам надо, а вы ничего не делаете». Когда же я приходила к Рубцову, чтобы донести требования жителей, то он отвечал, что ничего мы делать не будем, пока терпим. Я поняла, что, чем дальше, тем будет хуже, и приняла решение уйти. Также параллельно пришла идея создать собственную управляющую компанию, так как мне хотелось выполнить обещания перед жителями, — поделилась бывший директор «СтройСервиса».
По мнению Галины, именно такая позиция собственника УК привела к тому, что жители домов пытались (и пытаются до сих пор) выйти из-под управления «СтройСервиса»:
«Под управлением у Рубцова 45 домов. За все время было несколько попыток домов уйти от него. Это дом на Черноисточинском шоссе, 33, там жители реально восемь лет боролись. Дом уходит, Рубцов его обратно приводит, и так несколько раз. И все-таки через восемь лет он отпустил его. Потом такие же попытки были на Уральском, 38, дом всё же остался у него. При мне уже был дом на Октябрьском проспекте, 1, который пытался уйти в „ЖЭУ №1“. Его мы смогли удержать, выполнив большой объем работ».
Пример Октябрьского проспекта, 1, где «СтройСервис» попытался сделать хоть что-то для жителей, не показатель работы УК. В соцсетях можно найти десятки сообщений от возмущенных людей, недовольных управляющей компанией.
Вот очередное обслуживание УК «Стройсервис». Дом №7, вход в подвал у 2 подъезда. Все понимают, что подвал тоже затоплен. Проходишь около первых подъездов, запах отвратительный. В подъездах 1, 2, 3 вонь подвальная уже не первый месяц, — написала жительница дома на улице Булата Окуджавы, 7.
Уральский проспект, 64. Вот такие «усатые соседи» поселились у нас в подъезде. Куда смотрит УК «СтройСервис»?! Антисанитария полная! — возмутилась жительница в группе «Наша Гальянка».
УК «Стройсервис», директор Рубцов Артём Анатольевич! Вот вы сейчас одно место начали рвать, чтобы жители от вас не перешли в другую УК. Мы все равно от вас уйдем. Ничего не изменится. Это что такое? Детская площадка рядом с вашей компанией. Позор. Улица Тагилстроевская, 5, — сообщается в посте группы ВК «Черный список Тагила».
Это лишь малая часть примеров жалоб собственников жилья на обслуживание УК «СтройСервис». При этом на главной странице сайта компании размещен лозунг «Наша миссия: сделать дома и прилегающую территорию, обслуживание которых нам доверили, комфортными для проживания», больше похожий на насмешку над жителями.
Нарушения в обслуживании домов подтверждаются и проверками различных надзорных ведомств. Всего за неполный 2024 год в отношении УК «СтройСервис», согласно сайту проверок, было проведено 16 надзорных мероприятий с выявлением нарушений. Среди них: неисправности в заделке межпанельных швов и их промерзание, неудовлетворительные условия проживания, связанные с затоплением подвалов, наличием запаха в подъездах и квартирах, а также заселенностью насекомыми, протечки с балконного козырька, необрезанные ветки деревьев, наличие автомобильных шин во дворах, не покошенная трава, реклама «наркошопов» на фасадах домов, отсутствие уборки в подъездах и другие.
В 2022 году жители домов № 3, 5, 7, 9, 11 на улице Булата Окуджавы также решили уйти из-под управления УК «СтройСервис» в УК «ЖЭУ №1».
В этой ситуации у меня тоже было расхождение во мнении с собственником. Через год после начала истории на Булата Окуджавы я поняла, что люди категорично настроены уйти. Их невозможно было уговорить. Я пыталась донести это до Рубцова, говорила ему, что давайте отпустим дома, зачем их держать? Крепостное право уже давно отменили, а мы себя ведем непорядочно, не отпуская их. Но его, видимо, интересовала только прибыль. Я, конечно, помогала ему в удержании домов, но, получается, что шла на сделку с совестью. Ведь я наемный работник и нужно было выполнять распоряжения руководителя, — поделилась мнением Галина Яковец.
Жители Булата Окуджавы объявили «СтройСервису» настоящую войну, ходя по всем инстанциям, жалуясь на бездействие УК в надзорные ведомства, собирая подписи за переход в другую управляющую компанию. В ответ на это Артем Рубцов пытался усмирить инициативных жителей, ведя «бой» в первую очередь в информационном поле. В подъездах распространялись листовки, где активисты домов назывались «проплаченными провокаторами» от «ЖЭУ №1», а все их действия характеризовались как препятствие работы УК «СтройСервис». Для убедительности информации и якобы мнения со стороны листовки распространялись через общественную организацию.
Подписи жителей, проголосовавших «против» «СтройСервиса» назывались поддельными. При этом сами жильцы утверждают, что все совсем наоборот — якобы «СтройСервис» обманным путем получает подписи «за», а также подает иски в суд от имени ничего не знающих об этом людей, чтобы оспорить протокол собрания, где большинство высказалось в пользу перехода в другую УК.
В суде появляются иски от жильцов, которые даже не в курсе, что от их имен подали иск! Людей вводят в заблуждение неизвестные личности, которые активно ходят по всем нашим домам! Ранее эти молодые люди ходили по 7-му дому с сотрудниками УК «СтройСервис». Сейчас они перешли на 5-й дом. Нам удалось снять на видео, что они просят людей подписать иски и заявления! Они обманывают людей, вводят людей в заблуждение, порочат честь и достоинство председателей общих собраний, — говорится в посте группы ВК «Булата Окуджавы [СОСЕДИ] ЖК Муринские пруды».
Несмотря на все это, на сегодняшний день два дома на улице Булата Окуджавы смогли уйти от «СтройСервиса» в другую УК. Остальные пока ожидают перехода.
Еще во время работы в «СтройСервисе» Галина Яковец приняла участие в создании новой управляющей компании — «Лидер МКД», а после ухода стала ее директором. Пока новая УК не имеет дома в управлении, но планирует убедить жителей шести многоквартирников «СтройСервиса» перейти к ней. Однако, как только руководство «Лидер МКД» начало проводить встречи с жильцами этих домов, история с листовками повторилась. На этот раз информационная война Артема Рубцова направлена конкретно на Галину. В объявлениях, развешенных на подъездах, говорилось, что из-за неоднократных нарушений трудовой дисциплины и жалоб жителей она была уволена с должности директора «СтройСервиса». Кроме того, Галина Яковец якобы похитила у компании 2 млн рублей, полученных от жителей.
В ответ на это Галина пошла в полицию:
«Мне скинули видео, кто это клеил. И с этим я пошла в правоохранительные органы, написала заявление о клевете. Также я написала обращение в прокуратуру. Мне пришел ответ, что все материалы также спущены в полицию. Оттуда мне позвонили и сказали, что вызвали Рубцова на беседу, на что он сказал, что не может прийти и придет его адвокат. Однако и адвокат тоже не пришел. То есть на сегодняшний ничего определенного пока нет, дело в процессе».
По словам бывшего директора УК, теперь после появления листовок ей приходится на встречах с жителями объяснять, что не всему написанному на подъезде стоит верить:
«На собраниях, когда прихожу, есть такие люди, которые говорят, что я украла там, а теперь пришла красть у них. Я объясняю, что если бы я украла, неужели я бы так свободно сейчас ходила и с ними разговаривала? Я была бы в полиции, на меня было бы заведено уголовное дело. Но ничего этого нет».
Информационную войну Артем Рубцов ведет не только с бывшей подчиненной, но и все с той же УК «ЖЭУ №1». Теперь под ее управление хочет перейти еще один дом «СтройСервиса» — на Октябрьском проспекте, 1.
Вот, что рассказала по этому поводу в соцсетях одна из жительниц дома:
«29 августа в нашем доме по Октябрьскому проспекту, д. 1, состоялось общее собрание жильцов по смене управляющей компании. На собрании было предложено сменить УК „СтройСервис“. Старшая по дому была инициатором собрания, расклеила объявления. Все было хорошо и спокойно. Но 28 августа появились объявления от управляющей компании „СтройСервис“ о том, что инициаторы собрания — мошенники и преступным путем хотят захватить дом».
По ее словам, объявления расклеивали два подростка. После того, как жители начали срывать листовки, мальчики позвонили Рубцову и тот приехал к дому лично:
«Через некоторое время наш дом удосужился посетить господин директор Рубцов А.А. и сказал нам жильцам, что мы портим его имущество. Возникает вопрос, откуда в нашем доме у директора имущество, если двор и дом — это общее имущество всех собственников дома? Он начал нам говорить о том, что напишет на нас заявление в полицию. Поэтому мы и не пустили его в наш двор. Мы были удивлены его приезду, так как много лет никто его ни разу не видел и не знал».
Следующим шагом Рубцова была организация обзвона жителей дома. Женский голос на другом конце провода представлялся сотрудником УК «СтройСервис» и сообщал, что дом хотят захватить коммунальные рейдеры из «ЖЭУ №1» (запись имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru). Однако на уточняющие вопросы жительницы девушка ответить не смогла, проговорившись лишь, что обзвон совершает некое агентство, а информацию предоставляет заказчик.
Назвав самого себя директором «СтройСервиса», Артему Рубцову теперь приходится самостоятельно посещать собрания собственников. Правда, как рассказывают жильцы, ответить на их вопросы он может далеко не всегда.
Отказался отвечать на вопросы жителей и уточнил, что с женщинами он разговаривать не будет, потому что он мужчина. Сев в машину заорал, что все — хамло и выехал со двора к расклейщикам. Жильцы успели задать директору вопросы, а вопросов за многолетнее управление нашим домом возникло много: когда вы сделаете нам дороги? Когда будет ремонт двора? Когда будет уборка в подъездах? Когда в подъезде не будет запаха канализации? И ни на один вопрос ответа мы не получили! — рассказала все в том же посте про расклеенные объявления жительница дома №1 на Октябрьском проспекте.
Вот такой отчет о проделанной работе оставила жильцам УК «СтройСервис». Ни одной цифры, которые, кстати, они обязаны предоставлять. На собрании собственников новоиспеченный директор, он же собственник УК, Артем Рубцов не смог озвучить ни фактов, ни цифр. А потом появился вот такой «отчет». Видимо, не владеет данными о собственном бизнесе и жильцов за дураков считает. Сколько потрачено наших денег, куда конкретно, на какие работы? Неудивительно, что все бегут от него, и сотрудники, и дома уходят, — пишет в группе ВК «Новая Гальянка» представительница совета дома № 35 на Черноисточинском шоссе.
При этом стоит отметить, что фактически Артем Рубцов не является директором УК «СтройСервис». Согласно открытым источникам, с августа 2024-го эту должность занимает Анастасия Татьянина.