Адвокат Кати Лель опровергла, что артистка требует от Кушанашвили 6,5 миллиона рублей

Posted 13 сентября, 15:17
Published 13 сентября, 15:17
Modified 13 сентября, 15:17
Updated 13 сентября, 15:17
Татьяна Галанцева, адвокат Кати Лель, рассказала «Ридусу», что певица больше не требует от Отара Кушанашвили 6,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Катя Лель подала исковое заявление на Отара Кушанашвили в марте 2024 года за слова о её ментальном здоровье. Telegram-канал Shot сообщал, что певица планирует получить 6,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации и около полумиллиона рублей судебных издержек.
Галанцева же отметила, что сумма 6,5 миллионов была названа ещё до того, как стало известно о тяжелом заболевании Кушанашвили. Она добавила, что эти детали стороны ещё будут разбирать в процессе данного спора, поэтому на данный момент разговоры о сумме компенсации используются СМИ, чтобы поднять собственный рейтинг за счет конфликта между звездами. Юрист также назвала данную информацию вырванной из контекста и гипертрофированной.
Собеседница издания подчеркнула, что основное требование Кати Лель — удаление оскорбительного контента. Однако, закон гарантирует получение денежной компенсации за моральные страдания.