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Posted 13 сентября, 15:17

Published 13 сентября, 15:17

Modified 13 сентября, 15:17

Updated 13 сентября, 15:17

Адвокат Кати Лель опровергла, что артистка требует от Кушанашвили 6,5 миллиона рублей

13 сентября 2024, 15:17
Адвокат отметила, что данная сумма была сформирована ещё до того, как стало известно о тяжелом заболевании шоумена. Основным требованием певицы всё ещё является удаление оскорбляющего её контента.

Татьяна Галанцева, адвокат Кати Лель, рассказала «Ридусу», что певица больше не требует от Отара Кушанашвили 6,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Катя Лель подала исковое заявление на Отара Кушанашвили в марте 2024 года за слова о её ментальном здоровье. Telegram-канал Shot сообщал, что певица планирует получить 6,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации и около полумиллиона рублей судебных издержек.

Галанцева же отметила, что сумма 6,5 миллионов была названа ещё до того, как стало известно о тяжелом заболевании Кушанашвили. Она добавила, что эти детали стороны ещё будут разбирать в процессе данного спора, поэтому на данный момент разговоры о сумме компенсации используются СМИ, чтобы поднять собственный рейтинг за счет конфликта между звездами. Юрист также назвала данную информацию вырванной из контекста и гипертрофированной.

Собеседница издания подчеркнула, что основное требование Кати Лель — удаление оскорбительного контента. Однако, закон гарантирует получение денежной компенсации за моральные страдания.

#Общество
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