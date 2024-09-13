Адвокат Кати Лель опровергла, что артистка требует от Кушанашвили 6,5 миллиона рублей

Галанцева же отметила, что сумма 6,5 миллионов была названа ещё до того, как стало известно о тяжелом заболевании Кушанашвили. Она добавила, что эти детали стороны ещё будут разбирать в процессе данного спора, поэтому на данный момент разговоры о сумме компенсации используются СМИ, чтобы поднять собственный рейтинг за счет конфликта между звездами. Юрист также назвала данную информацию вырванной из контекста и гипертрофированной.