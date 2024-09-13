T2 обновила свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

Posted 13 сентября, 05:00
Published 13 сентября, 05:00
Modified 13 сентября, 05:00
Updated 13 сентября, 05:00
T2 продолжает работать над улучшением подписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавился Яндекс Плюс. Он доступен для подключения в активных версиях MiXX — S, M, Max.
Для активации Яндекс Плюса необходимо привязать номер телефона, на который подключена подписка MiXX, к Яндекс ID или создать новый аккаунт. После этого пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, слушать треки и подкасты в Яндекс Музыке в превосходном lossless-качестве, пользоваться кешбэком и баллами Плюса при поездках и покупках в сервисах Яндекса. Абоненты также смогут без доплат добавить в свой аккаунт до трех близких.
MiXX закрывает еще больше потребностей пользователей. Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и еще больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Кроме обновленного Яндекс Плюса, в MiXX входят Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium, сервис «Пакет» и многое другое. Преимуществом продукта остается механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. Абонентская плата за подписку MiXX в зависимости от версии составляет от 300 до 500 рублей в месяц.