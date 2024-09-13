T2 обновила свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

MiXX закрывает еще больше потребностей пользователей. Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и еще больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Кроме обновленного Яндекс Плюса, в MiXX входят Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium, сервис «Пакет» и многое другое. Преимуществом продукта остается механика конструктора. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. Абонентская плата за подписку MiXX в зависимости от версии составляет от 300 до 500 рублей в месяц.