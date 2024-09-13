Татарстан привлекает россиян, желающих подписать контракт с Минобороны

В Татарстане в августе текущего года размер единовременной выплаты вырос до двух миллионов рублей. В эту сумму входят 1,3 миллиона от региона, 400 тысяч рублей от Минобороны и до 300 тысяч от муниципальных властей. Зарплата бойцов в зоне СВО составляет от 210 тысяч рублей в месяц. В соседнем Башкортостане, например, единовременная выплата составляет 1,2 миллиона рублей, а в Кировской области — 800 тысяч. Об этом сообщает портал inkazan.ru.