Татарстан привлекает россиян, желающих подписать контракт с Минобороны

Posted 13 сентября, 14:17
Published 13 сентября, 14:17
Modified 13 сентября, 14:18
Updated 13 сентября, 14:18
В Татарстане в августе текущего года размер единовременной выплаты вырос до двух миллионов рублей. В эту сумму входят 1,3 миллиона от региона, 400 тысяч рублей от Минобороны и до 300 тысяч от муниципальных властей. Зарплата бойцов в зоне СВО составляет от 210 тысяч рублей в месяц. В соседнем Башкортостане, например, единовременная выплата составляет 1,2 миллиона рублей, а в Кировской области — 800 тысяч. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Жители других регионов и иностранные граждане могут получить оплату проезда и проживания на период оформления документов. Данный процесс в республике занимает не более одного дня. Помогают в этом центры оформления на контрактную службу, которые работают в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. Здесь каждый желающий может получить помощь в оформлении документов, пройти медицинское обследование и получить информацию о положенных льготах. Иностранцам и членам их семей помогают в получении гражданства РФ.
Бойцы из Татарстана перед отправлением в зону СВО проходят обучение. После этого они получат единовременную выплату и необходимые вещи и медикаменты. Также военнослужащие могут выбрать специальность и воинскую часть. Республика также поддерживает бойцов и в зоне проведения спецоперации. Каждую неделю на позиции отправляются конвои с продуктами, письмами, радиостанциями и многими другими вещами.