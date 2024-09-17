Депутат не заметил ничего страшного во вручении кнута новому мэру Усть-Илимска

«Ридус» обсудил с депутатом Госудмы Султаном Хамзаевым скандал вокруг нового мэра Усть-Илимска в Иркутской области. Местные депутаты подарили ему кнут на церемонии инаугурации. В социальных сетях данный жест не оценили и подвергли критике. Однако Хамзаев не увидел в этом подарке ничего плохого.