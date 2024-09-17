Депутат не заметил ничего страшного во вручении кнута новому мэру Усть-Илимска

Posted 17 сентября, 12:59
Published 17 сентября, 12:59
Modified 17 сентября, 13:01
Updated 17 сентября, 13:01
«Ридус» обсудил с депутатом Госудмы Султаном Хамзаевым скандал вокруг нового мэра Усть-Илимска в Иркутской области. Местные депутаты подарили ему кнут на церемонии инаугурации. В социальных сетях данный жест не оценили и подвергли критике. Однако Хамзаев не увидел в этом подарке ничего плохого.
Депутат Государственной Думы от «Единой России» предложил свою трактовку данного подарка. Он считает, что кнут мэру подарили, чтобы он «пахал как лошадь».
По информации городского сообщества «Первый Усть-Илимский», новый мэр города Эдуард Симонов во время церемонии инаугурации получил от депутатов местного законодательного собрания Виталия Перетолчина и Артема Лобкова подарочный набор из кнута, пряника и российской Конституции. В Сети этот юмор не оценили, и назвали кнут «подарком рабовладельцу».